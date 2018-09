Dit zijn de prijzen van de drie nieuwe iPhones, waaronder de duurste ooit kg

12 september 2018

22u19

Bron: Apple 0 Apple Apple laat drie nieuwe iPhones op de wereld los, waaronder de duurste iPhone ooit en een goedkopere budgetoptie. De drie telefoons kunnen besteld worden vanaf midden september, en komen pas enkele weken later aan in België. Dit moet je weten voor je een bestelling plaatst.

Op woensdagavond onthulde Apple voor het eerst de nieuwe generatie iPhones. Het gaat om de paradepaardjes iPhone Xs en de iPhone Xs Max enerzijds en de goedkopere iPhone Xr anderzijds. We zetten de specificaties, prijzen en besteldata hieronder voor je op een rijtje.

Wil je nu al kans maken op één van de gloednieuwe iPhones? Dat kan: Het Laatste Nieuws geeft namelijk twee topmodellen weg! Meld je aan met je HLN-profiel en neem deel aan onze wedstrijd. Deelnemen kan nog tot 20 september om 23.59 uur.

iPhone Xs en iPhone Xs Max

De iPhone Xs wordt uitgerust met een oledscherm met een schermdiagonaal van 5,8 inch (14,7 centimeter), terwijl het oledscherm van de iPhone Xs Max maar liefst 6,5 inch (16,5 centimeter) zal meten.

De telefoons lijken als twee druppels water op hun voorganger, de iPhone X, maar hebben enkele kleine updates meegekregen. Zo zou de reusachtige iPhone Xs Max maar liefst anderhalf uur langer meegaan bij normaal gebruik door de gigantische batterij. De iPhone Xs houdt het een bescheiden halfuurtje langer vol dan de iPhone X.

Beide draaien op een nieuwe processor, de A12, wat de toestellen nog sneller moet maken. Aan de achterkant zit een dubbele 12 MP-camera, terwijl Apple het aan de voorkant op een camera van 7 MP houdt. Daarnaast komen de telefoons naast het zilver en het 'space'-grijs nu ook in een gouden uitvoering.

Prijzen

Voor de iPhone Xs tel je 1.159 euro neer voor de standaarduitvoering met 64 GB. Het model met 256 GB kost 1.329 euro, terwijl het model met 512 GB je 1.559 euro zal kosten.

De iPhone Xs Max doet daar nog een schepje bovenop. Voor de 64 GB-versie betaal je 1.259 euro, voor de 256 GB-versie al 1.429 euro en voor het peperdure model met 512 GB zul je maar liefst 1.659 euro op moeten hoesten.

Bestellen kan op de website van Apple vanaf 14 september om klokslag 9.01 uur. Eén week later zouden de telefoons in de VS al in de winkelrekken moeten liggen. Wanneer ze daarna in België arriveren, is niet zeker. CEO Rik Vrancken van Switch Apple Premium Reseller verklaart dat nog wel even kan duren. "Normaal gezien duurt het daarna nog zeker twee tot drie weken tot de toestellen in ons land aankomen," vertelt de topman. "Bovendien gaat het in het begin om een beperkte oplage."

iPhone Xr

De iPhone Xr is de derde telefoon die Apple voorstelde, en de goedkoopste van het trio. Het toestel krijgt een 6,1 inch (15,5 centimeter) LCD-scherm mee en een aluminium en glazen frame. Aan de achterkant huist een 12 MP-camera, en ook de Xr draait op een A12-processor. De iPhone Xr krijgt de meeste kleurtjes mee: wit, zwart, blauw, geel, koraal en rood.

De iPhone Xr is verkrijgbaar vanaf 859 euro voor 64 GB opslagruimte. Anders dan bij de Xs of Xs Max, is er ook een versie met 128 GB die je 919 euro zal kosten. Voor het model met 256 GB tel je 1.029 euro neer. Er is voorlopig geen model met 512 GB aan opslagruimte.

In tegenstelling tot de iPhone Xs en Xs Max, kan je de iPhone Xr pas bestellen vanaf 19 oktober om 9.01 uur. Het is ook niet zeker of alle kleuren meteen beschikbaar zijn.

Apple Watch Series 4

Een andere grote onthulling draaide overigens om de Apple Watch Series 4. De nieuwe smartwatch wordt uitgerust met een groter, bijna randloos scherm en zou sneller moeten draaien door een splinternieuwe processor.



Bijzonder is de nieuwe hartslagfunctie: door je vinger op het horloge te houden, zou je binnen dertig seconden een elektrocardiogram kunnen maken dat je met je dokter kan delen. Volgens Apple zouden hartritmestoornissen zo makkelijker dan ooit opgespoord kunnen worden.



De Apple Watch Series 4 is vanaf 14 september te bestellen en wordt een week later verscheept. Een model met GPS-functie is te koop vanaf 429 euro.