Deze nieuwe snufjes presenteert Apple vanavond David Bremmer

04 juni 2018

12u59

Bron: AD.nl 0 Apple Apple-liefhebbers opgelet: vanavond trapt de iPhone-fabrikant in het Californische San Jose zijn jaarlijkse conferentie voor softwareontwikkelaars weer af met de aankondiging van allerlei nieuwe innovaties en wellicht ook gadgets. Welke dat zijn? We zetten acht verwachtingen op een rij.

Traditiegetrouw draait het begin juni bij Apple om software. Al sinds 1983 houdt de techgigant rond die tijd de Worldwide Developers Conference, afgekort de WWDC. Aanvankelijk was het event enkel bedoeld om programmeurs de nieuwste software-innovaties te tonen en hen bij te scholen, maar sinds 2002 gebruikt Apple de conferentie nadrukkelijk ook als platform om nieuwe producten.



En niet alleen op gebied van software, ook voor hardware. Zo werd vorig jaar de eigen slimme speaker, de Home Pod, gelanceerd, net als een nieuwe iPad Pro en nieuwe Macbooks.



Wat heeft Apple-baas Tim Cook vanavond vanaf 19:00 Belgische tijd in petto voor computer- en smartphonegebruikers? Uiteraard hebben techwebsites afgelopen maanden talloze geruchten gepubliceerd. De volgende snufjes worden volgens de kenners hoogstwaarschijnlijk aangekondigd:

1. Universele apps voor iPhone, iPad én Mac

Apple's App Store, die op deze WWDC zijn tiende verjaardag viert, mag met ruim 2 miljoen applicaties uitpuilen, de app-winkel voor Mac-computers steekt daar magertjes bij af. Om daar verandering in te brengen, kunnen ontwikkelaars straks apps ontwikkelen die direct voor zowel iOS en MacOS werken.

Super vernieuwend is het principe misschien niet - Microsoft en Google kennen zulke universele apps al - toch is het best een uitdaging. Apple's Mac-computers kennen geen aanraakscherm, de iPhone en iPad wél. Verder verschilt de interne chip-architectuur van de apparaten. Apple heeft daar echter een oplossing voor gevonden.

2. Let op je digitale gezondheid!

Een feature die naar verwachting in iOS 12, Apple's nieuwe editie van zijn software voor iPhone en iPad, komt te zitten, is 'Digital Health': Gebruikers kunnen daarbij exact monitoren hoe veel uur ze dagelijks hun smartphone of tablet gebruiken en aan welke app's het meeste tijd wordt besteed.

De functie lijkt op een snufje dat Google vorige maand aankondigde voor de nieuwste Android-versie Android P. Daarbij kunnen smartphone-eigenaren tijdslimieten instellen voor hoe lang ze een app kunnen gebruiken. Ook komt er een 'stoor me niet'-modus, waarbij alle nofiticaties automatisch op stil staan.



Verder lezen na de foto

3. Nieuwe iPad Pro, Mac Pro, iPhone SE2

Een stuk minder zeker is het of bovengenoemde apparaten vanavond het levenslicht zien. Een nieuwe iPad Pro zou kunnen. De laatste update van Apple's duurdere iPad dateert van juni vorig jaar. Eind maart werd bovendien een nieuwe goedkopere iPad gelanceerd.

Apple zou ook werken aan een opvolger van de in maart 2016 gelanceerde iPhone SE. De naar Apple-begrippen scherp geprijsde telefoon met klein 4 inch-scherm bleek een gat in de markt voor mensen die geen gigantisch toestel in hun broekzak wensen of die niet fors willen dokken voor de allernieuwste iPhone. De SE2 zou geen 3,5 mm koptelefoon meer hebben en geschikt zijn voor draadloos opladen.

Volgens Bloomberg is de kans echter groot dat Apple nauwelijks hardware toont vanavond. Door vertragingen zouden de producten pas later dit jaar klaar zijn.

4. Toegevoegde realiteit

Grote baas Tim Cook weet het zeker: augmented reality gaat het helemaal maken. Vandaar dat Apple-kenners nieuws op dit vlak verwachten. In zijn nieuwe software zou het bedrijf de mogelijkheid stoppen om mensen in één AR-omgeving tegen elkaar te laten gamen. De echte stappen vooruit volgen waarschijnlijk pas in 2020.

5. Siri wordt beter?

Digitale spraakassistent Siri was ooit voorloper, maar inmiddels doen Google en ook Amazon het veel beter met hun spraakassistenten. Maar Apple belooft beterschap en stroopte eerder dit jaar John Giannandrea, voorheen bij Google directeur kunstmatige intelligentie en machine learning, weg om Siri te verbeteren. Wellicht dat Apple aankondigt dat de voorspellingen van Siri accurater worden.



Verer lezen na de foto

6. iOS 12

Apple's nieuwe versie van mobiele besturingssysteem iOS 12 voor iPhone en iPad zal relatief slechts kleine verbeteren bevatten. Zo komt er een snooze-functie om notificaties tijdelijk weg te drukken, waarna een melding later weer terugkeert. Ook kunnen aandelenkoersen beter worden bijgehouden en wordt videobellen intuïtiever.

Ook hier zijn de echte innovaties vertraagd. Een restyling van het thuisscherm, meer kunstmatige intelligentie voor de foto's-app en een nieuw systeem om files te beheren op de iPad: het is allemaal uitgesteld naar volgend jaar, meldt Bloomberg. De reden daarvoor is mede doordat de vorige iOS-upgrade veel bugs en problemen kende. Apple wil iOS nu vooral verfijnder maken.

7. Nieuwe versie WatchOS en Apple TV

Apple's smartwatch mag niet het megasucces zijn zoals de iPhone, de verkopen zijn wel degelijk prima. Afgelopen jaar meldde ceo Tim Cook trots dat Apple de marktleider in wearables is en in de laatste maanden van 2018 meer horloges verkocht dan de gehele Zwitserse horlogeindustrie.

Bezitters van de Apple Watch krijgen in de nieuwe versie van WatchOS meer mogelijkheden om hun gezondheid en fitness te monitoren. Zo komt er wellicht een functie om de slaapkwaliteit bij te houden. Apple nam vorig jaar een bedrijfje over, Beddit, die daarin specialiseert. Verder wordt er wellicht een Spotify-app gepresenteerd. Weliswaar concurreert die streamingdienst met Apple Music, maar het lage aantal apps beschikbaar is, maakt het horloge minder aantrekkelijk.

Voor de Apple TV komt er waarschijnlijk ondersteuning voor Dolby Atmos-speakers.

8. Privacy!

Met de de kritiek op de datahonger van Facebook en Google zal Apple tijdens de WWDC nog eens extra willen beklemtonen dat het al jaren de privacy van gebruikers poogt te waarborgen en relatief weinig gegevens van gebruikers monitort.

Klanten moeten daarvoor dan wel dieper in de buidel tasten, want Apple is een stuk duurder dan de concurrentie.