Definitief: Apple maakt einde aan iTunes

03 juni 2019

21u33

Bron: ANP 68 Apple Apple stopt met iTunes in de huidige vorm. De dienst, gelanceerd in 2001, wordt ontmanteld en vervangen door drie losstaande apps: voor muziek, voor tv en voor podcasts. Apple heeft dat vandaag aangekondigd op een jaarlijks congres voor ontwikkelaars, de WWDC.

iTunes zag het licht als een platform om muziek te organiseren en te kopen. Later werden ook films, tv-programma's, e-boeken en radiodiensten beschikbaar. Gebruikers klagen echter al jaren dat het platform te log en te verwarrend werd.



Bovendien werd iTunes ook vooral gebruikt om mobiele toestellen te synchroniseren: bijvoorbeeld om muziek van een Mac op een iPod te zetten. In een tijdperk waar het veel makkelijker is om muziek gewoon rechtstreeks op je iPhone te streamen, is dat synchroniseren minder nodig. En dus werd een totaaloplossing als iTunes langzaam maar zeker overbodig.

Drie apps

Daarom besluit Apple zoals verwacht om het programma op te splitsen in verschillende apps. Met Apple Music zullen gebruikers muziek kunnen streamen, terwijl Apple Podcasts zich concentreert op - hoe kan het ook anders - podcasts. Apple TV is ten slotte gereserveerd voor series en films.



Het synchroniseren en een back-up nemen van je toestellen is nog mogelijk via Apple Music. Je kan ook back-ups nemen via Finder, de bestandenbeheerder op Mac.



De drie apps waren overigens al langer beschikbaar op iOS, het mobiele besturingssysteem. Voortaan zullen ze ook op Mac te gebruiken zijn. De verandering zal ingaan bij de volgende grote update van het besturingssysteem, macOS 10.15.