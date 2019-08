De kleine lettertjes van de nieuwe kredietkaart van Apple: “Jailbreak verboden” Joeri Vlemings

05 augustus 2019

14u47

Bron: Mashable 4 Apple De Apple Card, de kersverse kredietkaart van de techgigant uit Cupertino, komt er straks aan. En daar zijn, zoals gebruikelijk, enige voorwaarden voor de gebruiker aan verbonden. Al heeft Apple er wel enkele ongebruikelijke in het lijstje opgenomen. Zoals een verbod op het jailbreaken van je iPhone.

De lancering van de kredietkaart van Apple verloopt in samenwerking met Goldman Sachs. De investeringsbank heeft inmiddels de klantenovereenkomst gepubliceerd. Wat meteen opvalt, is dat de gebruiker zijn Apple-toestel niet mag jailbreaken. Dat is “uitdrukkelijk verboden”. Wie zondigt, riskeert de toegang tot zijn/haar kaart te verliezen. Een jailbreak is het kraken van Apples besturingssysteem iOS, waardoor je op een iPhone, iPod touch, iPad of Apple TV ook toepassingen kan installeren die Apple niet erkent.

Omdat een jailbreak meer mogelijkheden van je toestel benut dan het vooraf geïnstalleerde iOS, is het een tijd erg populair geweest bij gebruikers. De groep geïnteresseerden is de laatste tijd wel kleiner geworden. Met de Apple Card wil Apple hen niet enkel op het rechte pad houden, maar de firma heeft ongetwijfeld ook praktische en technische redenen om het jailbreaken niet toe te staan. In plaats van je plastic kaartje uit je portefeuille te halen, wil Apple dat je de meeste transacties via haar eigen kredietkaartsysteem uitvoert met je iPhone. Jailbreaken zou het correct functioneren van Apple Pay of de Apple Card kunnen verstoren.

Een andere opvallende regel waaraan gebruikers zich moeten houden, is het verbod op het aankopen van cryptomunten, die Apple en Goldman beschouwen als een “equivalent voor cash”. Verder moet je als gebruiker een Apple ID en iCloud-account “in goede staat” hebben, én je moet twee-factor-authenticatie toestaan. Je kan in principe de Apple Card ook enkel gebruiken met een iPhone of iPad met een toegangscode. Wie denkt Apple te slim af te zijn door in te schrijven via een iPhone en daarna over te schakelen op Android, die is er aan voor de moeite.