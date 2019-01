Dag op dag: zo introduceerde Steve Jobs 12 jaar geleden de allereerste iPhone Redactie

09 januari 2019

06u00 0

Op 9 januari 2007 introduceerde Steve Jobs het nieuwste paradepaardje van Apple: de allereerste iPhone, een revolutionaire smartphone die de markt van mobiele telefoons helemaal zou veranderen. “De uitvinding van het jaar”, kopte Time magazine later dat jaar. Duizenden mensen stonden in de VS in de rij om enkele maanden na de voorstelling die “uitvinding” in hun handen te hebben. Twaalf jaar later heeft Apple al 21 versies van de iPhone uitgebracht. Jobs zelf heeft ze niet allemaal kunnen introduceren: de man overleed in 2011 aan kanker.

Bekijk ook deze beelden uit ons archief: