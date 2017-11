Chinese scholieren werkten 11 uur per dag aan iPhone X avh

Chinese tieners zijn door hun school gedwongen elf uur per dag te werken in een iPhone-fabriek van Foxconn. Ze werkten voor een verplichte stage in een fabriek in de stad Zhengzhou aan de nieuwe iPhone X, zeggen zes scholieren tegen Financial Times. Het is in China verboden stagiaires zo lang te laten overwerken.

Een van de scholieren verklaart tegenover de Britse krant dat ze dagelijks 1200 camera's voor de nieuwe iPhone X in elkaar zette. Dat terwijl ze een opleiding tot treinconducteur volgt. "We worden door onze school gedwongen hier te werken. Het heeft niets met mijn studie te maken." In totaal zouden in september 3000 studenten van de plaatselijke spoorwegenopleiding in de Foxconn-fabriek hebben gewerkt.

Zowel Apple als Foxconn beweert dat de stagiaires vrijwillig in de fabriek werkten en een vergoeding kregen. Foxconn geeft wel toe dat ze ongeoorloofde overuren maakten.