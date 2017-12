Chinese krijgt twee keer geld terug omdat iPhone X ook gezicht van haar collega herkent jv

Bron: Huffington Post 0 REUTERS Illustratiefoto. Apple Yan, een Chinese vrouw die in de stad Nanjing werkt, beweert dat haar collega ook toegang had tot de iPhone van Yan via gezichtsherkenning. Het toestel werd vervangen, maar ook de tweede iPhone X herkende haar collega. Yan kreeg dan nog maar eens haar geld terug.

Apple zegt dat het de feiten niet kan verifiëren en dat mogelijk beide personen tijdens de 'wachtwoordtraining' het toestel hebben gebruikt, zodat de iPhones beide gezichten hebben ingestudeerd.

Er werden wel eerder ook al problemen met de gezichtsherkenning van de iPhone X gemeld. Apple geeft toe dat het systeem soms moeite heeft met de gezichten van tweelingen en van kinderen jonger dan dertien. Maar de techreus blijft erbij dat de kans dat iemand anders toegang krijgt tot je iPhone X slechts 1 op 1 miljoen is. Al voegde het er in september wel aan toe dat de statistieken ongunstiger zijn als de 'hacker' in kwestie een "nauwe genetische band met jou" heeft.

Apple kan enkel uitsluitsel over de vermeende zaak geven als het de betrokken toestellen kan onderzoeken. Bovendien zou een Chinese firma intussen begonnen zijn met de productie van een iPhone X-kloon waarvan de gezichtsherkenningstechnologie niet bekend is.

