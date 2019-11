Apple zwicht voor Russische druk en toont Krim als deel van Rusland in apps kv

27 november 2019

17u01

Bron: BBC, Belga 0 Apple Apple heeft toegegeven aan de eis van Rusland om de Krim in hun apps te tonen als deel van het Russisch territorium. Het schiereiland werd in 2014 geannexeerd van Oekraïne. De Russische autoriteiten reageren verheugd op de beslissing.

“De Krim en Sevastopol verschijnen nu op Apple-toestellen als Russisch territorium”, liet de Doema, het lagerhuis van het Russische parlement, weten in een verklaring. Rusland beschouwd de havenstad Sevastopol als een aparte regio.

De voorbije maanden oefenden de Russische autoriteiten druk uit op Apple om wat ze een “fout” noemen in de verwijzingen naar de Krim. Het technologiebedrijf stelde in ruil voor om de Krim te tonen als onbepaald territorium: niet van Oekraïne en niet van Rusland, maar zwichtte uiteindelijk toch.

Vasily Paskaryov, voorzitter van de veiligheids- en anticorruptiecommissie van de Doema, deelt mee dat Apple de Russische grondwet volgt. “We zullen waakzaam zijn, zodat er niet wordt teruggekeerd naar de vroegere omschrijving”, voegt hij eraan toe. Rusland is bereid tot “dialoog en constructieve samenwerking met buitenlandse bedrijven”, aldus Paskaryov.

De toegift van Apple blijkt echter enkel te gelden binnen Rusland zelf: in de Apple-apps Weer en Kaarten maakt de Krim voortaan deel uit van Rusland, maar dat is enkel het geval wanneer de apps vanuit dat land worden geopend. Wanneer de toepassingen elders worden gebruikt, maakt de regio van geen enkel land deel uit.

Google toont in zijn populaire Maps-app de Krim niet als deel van Rusland of van Oekraïne, maar hanteert wel de Russische spelling van plaatsnamen in de Krim, in plaats van de Oekraïense spelling.