Apple wint rechtszaak tegen Chinese producent van 'Mi Pad' jv

13u32

Bron: belga 0 EPA Lei Jun, CEO van Xiaomi. Apple Apple haalt zijn slag thuis tegen de Chinese fabrikant Xiaomi, die in Europa een tablet onder de noemer 'Mi Pad' op de markt wilde brengen. Volgens het Gerecht van de Europese Unie lijkt de naam te fel op de iPad van Apple. Xiaomi kan wel nog bij het Hof van Justitie beroep aantekenen tegen de beslissing.

De naam 'Mi Pad' lijkt zowel visueel als fonetisch te veel op iPad, oordeelde het Hof in Luxemburg. De merknaam kan dus niet in Europa beschermd worden. Als de Chinezen beslissen om het product toch op de markt te brengen, riskeren ze een rechtszaak van Apple.

Voor Xiaomi is het al de tweede keer dat het in het zand bijt: een eerdere poging in 2016 om het merk te deponeren bij het Europees Bureau voor Intellectuele Eigendom, mislukte eveneens.