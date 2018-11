Apple wil meer vrouwen in techsector kv

27 november 2018

02u21

Bron: AP 0 Apple Technologiereus Apple start met een nieuw opleidingsprogramma dat het gebrek aan vrouwen in leidinggevende en programmeerfuncties in de techindustrie moet aanpakken. In het kader van het initiatief, dat maandag werd bekendgemaakt, zullen vrouwelijke ondernemers en programmeurs een twee weken durende opleiding kunnen volgen in het hoofdkwartier van het bedrijf in Cupertino, Californië.

De opleiding zal vanaf januari elke drie maanden georganiseerd worden. Elke sessie is toegankelijk voor maximaal 20 appmakers die opgericht werden of geleid worden door een vrouw. De bedrijven moeten minstens één vrouwelijke programmeur in dienst hebben om in aanmerking te komen. Apple zal vervolgens instaan voor de reisonkosten voor maximaal drie werknemers van elk toegelaten bedrijf.

Apple doet daarmee niets baanbrekends, maar wil net als andere grote techbedrijven minder afhankelijk zijn van mannen voor dikbetaalde programmeerfuncties. In 2017 had het bedrijf slechts 23 procent vrouwen in dienst, een minimale vooruitgang sinds 2014, toen dat aantal 20 procent bedroeg. Ook toen al beloofde Apple meer te investeren in het diversifiëren van zijn personeel.

Of Apple met het initiatief resultaat zal boeken, valt nog af te wachten. Google biedt ook opleidingen aan voor meisjes en vrouwen die een carrière in de technologiesector nastreven, maar tot nu toe heeft dat weinig opgeleverd op vlak van diversiteit op de werkvloer. In 2017 nam Google bijna 25 procent vrouwen aan voor openstaande vacatures. In 2014 was dat net geen 21 procent.

Apple en andere techbedrijven zeggen dat ze minder vrouwen in dienst hebben omdat vrouwen zich minder specialiseren in wiskunde en wetenschappen, maar volgens critici wordt de technologiesector al jaren gedomineerd door mannen.