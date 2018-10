Apple werkt aan gratis tv-series voor eigenaars iPhone of iPad NDG

11 oktober 2018

18u55

Bron: AD.nl 1 Apple Apple wil consumenten met een iPhone, iPad en Apple TV gratis toegang geven tot films en series voor zijn nog onaangekondigde streamingdienst. Dat meldt de Amerikaanse zender CNBC op basis van anonieme bronnen.

Er gaan al lange tijd geruchten dat Apple werkt aan het opzetten van een eigen streamingdienst. Alleen al dit jaar zou het zo'n 1 miljard dollar (868 miljoen euro) hebben uitgetrokken voor de ontwikkeling van videoproducties.

23 series

Onlangs wist de zakenkrant The Wall Street Journal nog te melden dat er op dit moment al 23 series in ontwikkeling zijn. Eén daarvan zou een nieuwe versie zijn van de scifi-serie Amazing Stories, ditmaal van de hand van regisseur Steven Spielberg.

Nu zijn daar wat nieuwe geruchten bijgekomen. Die series zijn straks gratis beschikbaar in de TV-app van het bedrijf voor gebruikers met een iPhone, iPad of Apple TV. Die gratis dienst zou volgend jaar al worden gelanceerd.

De TV-app is al aanwezig op iPhones, iPads en Apple TV's in de VS. Volgend jaar wil Apple een nieuwe versie van die TV-app uitbrengen. De app maakt het ook mogelijk om rechtstreeks - en wel tegen betaling - te kijken naar series van andere aanbieders. Het innovatieve is: gebruikers hoeven daarvoor geen andere apps te downloaden of te openen.

Hoe lang de videostreamingdienst gratis blijft voor de iPhonegebruiker, is overigens maar zeer de vraag. Mogelijk zou Apple geld willen gaan vragen zodra de dienst populairder wordt.

Voor het zover is, wil het bedrijf eerst een aantal hitseries uitbrengen om zo kijkers te trekken. De service kan wel eens slecht uitpakken voor streamingdiensten zoals van Netflix, aangezien nog al wat mensen Apple-apparaten bezitten.