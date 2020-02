Apple waarschuwt voor lagere omzet wegens coronavirus kv

17 februari 2020

22u51

Het Amerikaanse technologieconcern Apple heeft een omzetwaarschuwing gegeven voor het lopende kwartaal, mede omdat de vraag naar iPhones in China wordt geraakt door de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Het bedrijf zal daarom niet aan zijn omzetverwachting kunnen voldoen.

Volgens Apple duurt het langer dan verwacht voordat de situatie in China weer is genormaliseerd. De techreus heeft al zijn winkels in China gesloten vanwege de uitbraak van de besmettelijke ziekte. Deze worden nu langzaam heropend. Verder heeft het bedrijf last van verstoringen in de toeleveringsketen, met als gevolg dat er elders in de wereld tijdelijke tekorten aan iPhones zijn. Apple heeft veel toeleveranciers in China en het opstarten van de productie duurt langer dan verwacht, aldus het bedrijf.

Bij de bekendmaking van cijfers in januari deed Apple voor het lopende tweede kwartaal van het gebroken boekjaar een voorspelling van een omzet tussen 63 miljard en 67 miljard dollar. Deze prognose zal dus niet gehaald worden. Toen erkende Apple al dat die prognose buitengewoon ruim was omdat het moeilijk was in te schatten welke impact het coronavirus zou hebben. Apple benadrukt dat het een tijdelijke verstoring van de activiteiten is en dat het bedrijf er fundamenteel goed voor staat.



Apple liet weten de verdere ontwikkelingen rond het coronavirus te blijven volgen en in april met meer informatie te komen, bij de toelichting op de kwartaalcijfers. Buiten China blijft de vraag naar Apple-producten en diensten sterk, zo meldde het bedrijf in een verklaring.