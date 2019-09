Apple vs. Samsung: kunnen de nieuwe iPhones opboksen tegen Android-concurrenten? kg

11 september 2019

18u13

Bron: The Verge, CNN, Apple, Samsung 1 Apple Gisteren stelde Apple drie kersverse iPhones voor. De nieuwe iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max komen met enkele verbeteringen , zoals een snellere processor en een extra camera op de rug . Maar hoe presteren ze tegenover pakweg de vlaggenschepen van concurrent Samsung? We zetten enkele specificaties op een rijtje.

Het moge duidelijk zijn: de onthulling van de nieuwste generatie iPhones heeft niemand echt verrast. Op het moment dat concurrenten als Samsung en Huawei strijden om de eerste 5G-compatibele smartphone en plooitelefoon op de markt te brengen, komt Apple als meest innovatieve snufje met een extra camera op de proppen. De iPhone 11 krijgt in totaal drie camera’s, terwijl de duurdere iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max elk vier camera’s meekrijgen. Rijkelijk laat als we de concurrentie bekijken: Samsung stelde in februari al de Samsung Galaxy S10+ voor met in totaal vijf camera’s.



Maar dat wil niet zeggen dat je de nieuwe iPhones zomaar mag afschrijven. Naast de extra camera’s zet Apple ook in op softwarefuncties die de mooiste foto’s moeten opleveren. Zo wordt het dankzij de nieuwe nachtmodus mogelijk om heldere foto’s bij weinig licht te nemen en staat de selfiecamera toe om “slofies” te nemen: slow-motion selfievideo’s.

Daarnaast pakken de nieuwe iPhones uit met enkele upgrades ten opzichte van hun voorgangers. Aan de binnenkant draait een vernieuwde processor (“de snelste ooit in een smartphone”, beweert Apple) en ook het glas op het scherm zou sterker zijn dan ooit. Daarnaast zet Apple natuurlijk ook volop in op het eigen ecosysteem. Bijvoorbeeld krijg je bij de aanschaf van een iPhone ook meteen een gratis jaarabonnement op streamingdienst Apple TV+.

Apple vs. Samsung

Maar kan Apple ook wedijveren met de laatste smartphones van Samsung? We vergelijken de specificaties van de drie nieuwe iPhones met de Samsung Galaxy S10E, Samsung Galaxy S10 en de Samsung Galaxy S10+. Zoals gewoonlijk houdt Apple nog enkele specificaties achter de hand, waaronder batterijcapaciteit en RAM-geheugen, waardoor we die eigenschappen voor nu links laten liggen.

De absolute prijsbreker is de Samsung Galaxy S10E, die je vanaf 749 euro op de kop kunt tikken. Daarvoor krijg je misschien een iets minder goede selfiecamera dan pakweg de iPhone 11, maar wel meer opslagruimte en scherpe beeldkwaliteit.



De duurste toestellen uit de vergelijking zijn de iPhone 11 Pro Max en de Samsung Galaxy S10+. De Pro Max is iets groter dan de Galaxy S10+, maar die laatste is dan weer koploper wat de schermresolutie betreft. Beide hebben drie camera’s op de rug, maar de S10+ heeft ook nog eens een extra selfiecamera. Hoe waardevol dat is, hangt er natuurlijk van af hoeveel selfies je neemt.

Natuurlijk zijn de eigenschappen op papier ook niet allesbepalend. Het verschil tussen de Samsung Galaxy S10-serie en de iPhones is relatief klein, en de iPhone doet vaak méér met minder indrukwekkende specs, gewoonweg omdat Apple hardware en software perfect op elkaar kan afstemmen. Bovendien is de keuze tussen een iPhone en een Android-telefoon ook vaak afhankelijk van je eigen voorkeur: wie iOS gewoon is, zal niet makkelijk overstappen naar Android (en vice versa).

