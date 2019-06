Apple vraagt bijna 1.000 dollar voor staander (!) van nieuw scherm kg

04 juni 2019

17u43

Bron: The Verge, Sky News 2 Apple Op ontwikkelaarsconventie WWDC onthulde Apple gisteren een kersverse Mac Pro en een bijpassend scherm: de Pro Display XDR. De gigantische monitor alleen al kost zo’n 6.000 dollar. Maar dat is niet alles. Het scherm komt zonder staander. D ie moet je er nog apart bijkopen voor bijna 1.000 dollar extra – ongeveer de prijs van een gloednieuwe iPhone.

De Pro Display XDR is het grootste Retina-scherm dat Apple ooit maakte. De 6k-monitor heeft een diagonaal van 32 inch (81 centimeter) en randen van amper 9 millimeter breed, wat betekent dat het scherm bijna de volledige oppervlakte van de monitor inneemt. Voor de Pro Display XDR tel je zo’n 4.999 dollar neer. Dat is omgerekend ongeveer 4.450 euro, hoewel de officiële europrijzen nog niet bekend zijn.

Dure staander

Die hoge prijs is helemaal niet verwonderlijk, aangezien het om een toestel voor professionele gebruikers gaat. Wat wel opvallend is, is dat het scherm zonder staander komt. Om de Pro Display XDR gewoon al op hun bureau te zetten, moeten gebruikers de zogenaamde ‘Pro Stand’ bijkopen. En die staander krijgt een pittig prijskaartje van 999 dollar (888 euro) mee.



Ter vergelijking: de nieuwe iPhone Xr heb je al vanaf 859 euro. Volgens Sky News klonk er vanuit het publiek gemor en zelfs boegeroep toen de prijs van de staander bekend werd gemaakt.

Flexibel

Waarom is de staander zo duur? Volgens Apple maakt het ding het mogelijk om het scherm in ideale omstandigheden te gebruiken. Zo zou het een fluitje van een cent zijn om het zware display te kantelen, draaien of te verstellen in hoogte. Bovendien zou het magnetische design toelaten om het scherm makkelijk los te koppelen en mee te nemen.



De enige andere optie om je scherm recht te zetten - tenzij je improviseert met een stapel boeken en wat plakband - is een wandbeugel van VESA, die 199 dollar kost. Maar dan moet je je scherm wel aan de muur bevestigen, wat niet altijd mogelijk is.

Mac Pro

Natuurlijk is de Pro-lijn niet weggelegd voor doorsnee consumenten, wat de hoge prijzen verklaart. Maar dan nog tikt de rekening snel aan. Je betaalt bijna 6.000 dollar (5.340 euro) voor het scherm en de staander alleen. Tel je de standaarduitvoering van de nieuwe Mac Pro er nog eens bij, dan kom je op een totaal van minstens 12.000 dollar (10.677 euro) uit.



Die standaardversie van de Mac Pro kost 5.999 dollar (5.337 euro) en wordt voorzien van een Intel Xeon-processor, 32 GB aan RAM-geheugen en 256 GB SSD-opslag.



Professionele gebruikers die er graag nog een schepje bovenop doen, kunnen de Mac Pro nog uitbreiden met een Intel Xeon-processor met tot 28 cpu-kernen, een waanzinnige 1,5 TB aan RAM-geheugen en tot 4 TB SSD. Dat drijft de prijs natuurlijk verder op. Hoeveel de duurste uitvoering van de Mac Pro zal kosten, heeft Apple niet bekendgemaakt.

