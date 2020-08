Apple verscherpt privacyregels voor iPhone, tot ongenoegen van Facebook kv

26 augustus 2020

22u01

Apple heeft de privacyregels verscherpt voor het besturingssysteem van de nieuwe iPhones die later dit jaar worden uitgebracht. Volgens Facebook zullen de strenge regels echter "buitensporige gevolgen" hebben voor duizenden app-ontwikkelaars die een Facebook-tool gebruiken voor de invoeging van advertenties in externe apps.

De nieuwe regels van Apple vereisen dat gebruikers meer op de hoogte worden gebracht van ‘ad tracking’. De voorbije jaren voorzag Apple de tool IDFA (Indentifier voor Advertisers) die Facebook en andere apps toestond om gebruikers te tracken over verschillende apps heen. In juni liet Apple echter weten dat er voor dergelijke trackingactiviteit voortaan een pop-upbericht moet verschijnen dat stelt dat de app “toestemming wil om je te traceren over verschillende apps en websites heen die eigendom zijn van andere bedrijven”. Volgens experts in digitale reclame zullen de meeste gebruikers naar verwachting weigeren om die toestemming te verlenen.

Apple heeft nu advertentienetwerktechnologie uitgewerkt die volgens het bedrijf de privacy van de gebruiker beter beschermd. De veranderingen zullen vooral gevolgen hebben voor advertenties die gebruikers aanzetten om nieuwe apps in te installeren: een aanpak die vooral in de videogamesector veel wordt gebruikt.

Facebook-tool wordt overbodig

In een blogbericht laat Facebook weten dat het sociale netwerk nu zelf overweegt om de tool Audience Network, die door duizenden ontwikkelaars wordt gebruikt om advertenties in apps in te voegen, niet langer te voorzien voor iPhone. Via die tool verzamelt Facebook gebruikersgegevens van de apps waarin advertenties verwerkt worden. Die data wordt vervolgens gebruikt om zeer gericht te adverteren. “Apple’s updates zullen Audience Network zo nutteloos maken dat het mogelijk geen zin meer heeft om het aan te bieden voor iOS 14", zegt Facebook in een blogbericht.

Facebook laat weten dat het de nieuwe tools van Apple zal gebruiken, al beperkt de nieuwe technologie “de hoeveelheid data die beschikbaar is voor bedrijven voor het plaatsen en meten van campagnes”.

Apple heeft geen aandeel in advertenties, maar ze hebben wel een aandeel in betaalde apps John Nardone, CEO van Flashtalking

Eigenbelang

Volgens John Nardone, CEO van Flashtalking, een bedrijf gespecialiseerd in ‘ad serving software’, zegt dat Apple’s beslissing concurrentieverstorend werkt, omdat de prijzen omhoog zullen gaan voor apps die anders gratis zijn omdat ze ondersteund worden door advertenties.

“Apple doet dit uit eigenbelang, want naarmate de inkomstenstroom uit advertenties beperkt wordt, moeten apps gebruikers geld aanrekenen en Apple, zoals je weet uit de zaak rond Epic Games, roomt daar 30 procent van af,” aldus Nardone. “Apple heeft geen aandeel in advertenties, maar ze hebben wel een aandeel in betaalde apps.”