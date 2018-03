Apple verscherpt privacymaatregelen: "Onze klanten zijn niet ons product" kv

29 maart 2018

19u57

Bron: Reuters, The Guardian 1 Apple Apple geeft gebruikers nieuwe mogelijkheden om te bepalen hoe hun persoonlijke gegevens worden gebruikt en om hun Apple ID-accounts te beheren. De techgigant speelt daarmee in op de strenge nieuwe Europese wet op databescherming die over twee maanden van kracht wordt.

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) treedt in werking op 25 mei en vormt de grootste hervorming van de privacyrichtlijnen sinds het ontstaan van het internet. De verordening legt bedrijven die zich niet aan de regels houden boetes op tot vier procent van hun globale omzet.

Applegebruikers die de software op hun telefoon updaten, zullen vanaf vandaag een nieuwe informatiepagina te zien krijgen die uitlegt dat er een icoontje zal verschijnen wanneer Apple-functies persoonlijke informatie verzamelen. Het icoon zal niet te zien zijn bij apps zoals Maps of Siri, omdat die geen informatie over de gebruikers verzamelen, maar wel in de App Store of iTunes.

"Klanten zijn ons product niet"

Vanaf mei zal het via de Apple ID-website ook mogelijk zijn om op te vragen welke data Apple allemaal over je heeft bijgehouden, om correcties aan te vragen en je account te deactiveren of te deleten.

Apple neemt ook afstand van andere techreuzen zoals Google en Facebook, die gebruikersgegevens verzamelen om te gebruiken voor gerichte advertenties. Onze klanten zijn niet ons product, beklemtoont het bedrijf.

We gaan je privéleven niet verhandelen. Privacy is voor ons een menselijk recht, een burgerlijke vrijheid. Apple-CEO Tim Cook

Tijdens een interview met MSNBC dat op 6 april zal worden uitgezonden, zei Apple-CEO Tim Cook: "We zouden een smak geld kunnen verdienen als we munt zouden willen slaan uit onze klanten, als onze klanten ons product zouden zijn. We hebben ervoor gekozen dat niet te doen... We gaan je privéleven niet verhandelen. Privacy is voor ons een menselijk recht, een burgerlijke vrijheid."

Op de vraag wat hij zou doen, mocht hij in de schoenen staan van Mark Zuckerberg, die momenteel erg onder druk staat wegens het schandaal rond Cambridge Analytica, reageerde Cook erg kort: "Ik zou me niet in die situatie bevinden."

.@karaswisher asks Apple CEO @tim_cook what he would do if he was Mark Zuckerberg.



“I wouldn’t be in this situation.”#RevolutionCHI pic.twitter.com/EuVLEEGTem Recode(@ Recode) link

Na de schietpartij in San Bernardino, Californië, waarbij een terroristenkoppel in december 2015 een bloedbad aanrichtten in een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke handicap, kwam het tot een heftige confrontatie tussen Apple en de FBI, die Apple wilde dwingen om de iPhone van een van de verdachten te kraken. Apple weigerde echter categoriek en haalde zijn slag thuis.