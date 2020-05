Apple vernieuwt MacBook Pro met dikker toetsenbord ADN

04 mei 2020

16u12

Bron: ANP 2 Apple Apple heeft een nieuwe versie van de 13 inch MacBook Pro uitgebracht. Opvallend is dat hij een nieuw soort toetsenbord heeft met dieper in te drukken toetsen.

Daarmee lijkt een voorlopig einde te komen aan de toetsenbordproblemen van Apple. In 2015 kwam het bedrijf met een nieuw, dunner 'butterfly'-toetsenbord voor laptops. Dat ging al gauw gepaard met allerlei problemen: zodra er stof of kruimels onder de knoppen komen, registreren ze toetsaanslagen niet meer of juist te vaak. Nieuwe versies van het mechanisme mochten niet baten.

In de ban

Sinds 2018 vervangt Apple de toetsenborden gratis bij klanten die problemen hebben. In de Verenigde Staten heeft een groep consumenten ook een rechtszaak tegen het bedrijf aangespannen.



De 15 inch-versie van de MacBook Pro werd eind vorig jaar vervangen door een nieuw 16 inch-model dat het butterfly-toetsenbord in de ban deed. In maart lanceerde het bedrijf een nieuwe MacBook Air die ook uitgedost is met een traditioneler toetsenbord. Het 13-inch model van de Pro was de laatste laptop die nog een dun toetsenbord had.

Snellere processor

De nieuwe modellen beschikken over snellere processoren en hebben voortaan meer opslagruimte. De goedkoopste variant heeft voortaan 256 gigabyte opslagruimte in plaats van 128 gigabyte. De laptop heeft geen groter scherm of een ander ontwerp gekregen.

Apple has unveiled the new 13” MacBook Pro featuring Intel’s latest 10th gen processors, new Magic Keyboard, up to 32GB of RAM, up to 4TB SSD, and more. The new 13” MacBook Pro starts at $1299 with 256GB of storage. You can order today and will be available later this week. pic.twitter.com/mQJ2gamVDW Apple Hub(@ theapplehub) link