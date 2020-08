Apple vernieuwt 27 inch iMac met betere webcam en nieuwe Intel-processoren Julian Huijbregts

04 augustus 2020

19u55

Bron: Tweakers 8 iHLN Apple vernieuwt zijn 27"-iMac. Het ontwerp is ongewijzigd, maar de nieuwe modellen hebben onder andere nieuwe Intel processoren met maximaal tien cores, AMD Navi grafische kaarten en (eindelijk) een Full HD-webcam. Ook levert Apple voortaan al zijn iMacs standaard met een SSD. De nieuwe 27 inch iMac is te koop vanaf 2099 euro.

Apple rust uit met Intel-processors van de tiende generatie. Er is keus uit een Core i5, i7 of i9, met zes, acht of tien cores. Het is mogelijk om de iMac te configureren met maximaal 128GB DDR4 RAM-geheugen. Bij de vorige 27 inch iMac was het maximale aantal cores acht en was er plek voor maximaal 64GB ram.

Verder ruilt Apple de Vega-videokaarten van AMD in voor Navi-modellen. De 27"-iMacs hebben minimaal een Radeon Pro 5300 met 4GB GDDR6 grafisch werkgeheugen en maximaal een Radeon Pro 5700XT met 16GB GDDR6. De webcam krijgt een upgrade naar een Full HD 1080p-resolutie, dat was 720p.

De 27"-iMac heeft nog altijd een scherm met een 5K-resolutie van 5120x2880 pixels, maar voor een meerprijs van 625 euro is er nu ook ‘glas met nanotextuur’ beschikbaar. Die textuur zorgt voor een matte afwerking en is ook al beschikbaar voor Apples Pro Display XDR.

Apple voorziet de goedkoopste 27"-iMac van een 256GB-SSD. Bij duurdere uitvoeringen is dat 512GB en kan er tegen meerprijzen tot aan 8TB capaciteit gekozen worden. De kleinere 21,5 inch iMac zal vanaf nu standaard met een SSD komen. Die is te koop vanaf 1299 euro. Ook stopt Apple zijn T2-beveiligingschip in de vernieuwde iMac. Die wordt gebruikt voor encryptie van de opslag en voor beeldoptimalisatie van de webcam. Er is echter geen biometrische inlogmethode.