Apple verliest 64 miljard in waarde door "totale paniek" over iPhoneverkoop Joeri Vlemings

25 april 2018

08u40

Bron: CNBC 67 Apple Apple stond gisteren na drie handelssessies gecumuleerd 7,1 procent lager genoteerd. De techgigant verloor zo 63,9 miljard dollar aan beurswaarde. Wall Street verkeert in "volle paniekmodus" over de slinkende vraag naar de iPhone, luidt de verklaring.

Een van Apples belangrijkste chipleveranciers, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), stuurde donderdag een winstwaarschuwing voor het tweede kwartaal van 2018 uit. Dat zorgde volgens analist Daniel Ives voor een "staat van complete paniek" op Wall Street. Fred Hickey van High Tech Strategist denkt zelfs dat de teleurstellende prognose de voorbode is van een stevige dip in de chipsector en de aandelenmarkt.

Een dag na de onheilspellende berichten van TSM verlaagde Morgan Stanley haar schatting van 40,5 miljoen geproduceerde iPhones naar 34 miljoen voor het tweede kwartaal van dit jaar, terwijl die productie gemiddeld op bijna 43 miljoen stuks geraamd wordt.

Drastische daling

AMS, een andere belangrijke leverancier van Apple, gaf gisteren een nog dramatischere waarschuwing voor het tweede kwartaal. AMS, dat optische sensoren voor de iPhone X levert, voorspelde een daling in de verkoop van 50 procent. Zonder de klant bij naam te noemen, had AMS het over een "groot smartphone-programma" waarvoor de productie drastisch gezakt is.

Wall Street begreep alvast naar welke klant de leveranciers hintten en wees met de vinger naar de zwakke vraag voor de iPhone X. J.P. Morgan voorspelde daarom dat ook nog andere chipleveranciers met vooruitzichten beneden de verwachtingen voor het tweede kwartaal zullen komen.

In de tweede helft van 2018 zal volgens Mizuho Securities ook de vraag naar nieuwe geavanceerde iPhone-modellen aanzienlijk dalen. Het bedrijf waarschuwde haar klanten al dat de iPhoneproductie met twee procent zou dalen ten opzichte van vorig jaar en dat ook de vraag naar nieuwe modellen, zoals de opvolger van de iPhone X en de iPhone 9, jaar op jaar met 15 procent zou afnemen.