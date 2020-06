Apple traceert iPhones die gestolen werden uit Apple Stores JOBR

04 juni 2020

13u15

Bron: CNN 0 Apple Apple beveiligt zijn iPhones in zijn winkels met een speciaal trackingsysteem. Wie een iPhone steelt in een van de Apple Stores, krijgt een melding op het scherm te zien waarop te lezen valt dat je door Apple gevolgd wordt. Apple gebruikte deze techniek toen Amerikaanse winkels geplunderd werden tijdens protesten tegen racistisch politiegeweld in Amerika na de dood van George Floyd.

Op sociale media duiken beelden op van iPhones die een melding tonen om gestolen toestellen terug te brengen naar een Apple Store. Die beelden kwamen er nadat er verschillende winkels van Apple geplunderd werden tijdens protesten tegen racistisch politiegeweld in het Amerikaanse New York, Philadelphia en Washington. “Please return to Apple Walnut Street”, dat is de locatie van de Apple Store in Philadelphia, staat er op een van de meldingen te lezen. Daarnaast geeft de melding ook weer dat de iPhone gevolgd wordt en de lokale autoriteiten verwittigd worden.

APPLE DISABLED THE PHONES THAT WERE LOOTED pic.twitter.com/9xp1HhOAeR mJ(@ disposablefilms) link

Apple gebruikt deze techniek niet enkel vanwege de protesten in de VS op dit moment. Het bedrijf installeert al langer speciale software op de iPhone-toonzaalmodellen in de winkels om gestolen apparaten te traceren. De software staat niet op verkochte toestellen.

