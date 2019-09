Apple stelt volgende week nieuwe iPhones voor: dit mogen we verwachten kg

05 september 2019

14u04

Bron: Bloomberg, The Verge, CNET, MacRumors 0 Apple Op 10 september is het weer zover: dan doet Apple de nieuwste generatie iPhones uit de doeken. Hoe zal de iPhone 11 (of XI) eruitzien? En is er een vouwbare iPhone op komst? We kijken in onze glazen bol en zetten alle verwachtingen op een rijtje.

Op dinsdag zijn de ogen opnieuw op het Apple-hoofdkwartier in Cupertino, Californië gericht. Dan is het weer tijd voor het jaarlijkse event waarop de techgigant de nieuwste iPhones voorstelt aan het grote publiek.



Ter herinnering: vorig jaar onthulde Apple de iPhone XS, de iPhone XS Max en de iPhone XR. Naar verwachting wordt die trend dit jaar verdergezet. Wellicht worden er volgende week dan ook niet één, maar meteen drie nieuwe iPhones voorgesteld: een standaardmodel, een groter premiumtoestel en een ‘budgetoptie’ .



Hoe die modellen gaan heten, is nog niet bekend. Komt Apple nu met de iPhone 11S, 11S Max en 11R? Of wordt het de iPhone XI Pro, zoals sommige geruchten deden geloven? Bij gebrek aan een betere naam hebben we het voorlopig over de iPhone 11.

Drie iPhones

De iPhone 11 en zijn grotere broer zouden volgens bepaalde bronnen precies dezelfde afmetingen krijgen als hun voorgangers: een schermdiagonaal van respectievelijk 5,8 inch (14,7 cm) en 6,5 inch (16,5 cm). Wellicht wordt minstens één van de twee toestellen uitgerust met drie camera’s op de achterkant (groothoek-, supergroothoek en een telelens), die nogal opvallend geordend worden in een rechthoekige ‘camerabump’. Beide toestellen krijgen mogelijk een oledscherm mee.



De kleinere (en goedkopere) iPhone zal net zoals vorig jaar iets lichter worden uitgerust. We rekenen op een lcd-scherm in plaats van oled en op een kleinere schermdiagonaal van 6,1 inch (15,5 cm). Het toestel moet het waarschijnlijk ook zien te redden met ‘slechts’ twee camera’s op de achterkant.

This could be the “final” design of the upcoming iPhone 11 and iPhone 11 Pro. It’s going to take some time to get used to. pic.twitter.com/OD8HK8LO6X Apple Hub(@ theapplehub) link

De drie iPhones zouden allen een nieuwe processor meekrijgen, de A13, en zouden vanaf nu ook bilateraal laden ondersteunen. Met die laatste functie wordt het mogelijk om met een iPhone ook andere toestellen op te laden.



Voorlopig lijkt er dus niet echt veel te veranderen ten opzichte van vorig jaar. Apple zal vooral moeten inzetten op kleine verbeteringen: betere foto’s, een iets grotere batterij en iets snellere processor bijvoorbeeld. Dat de techreus dit jaar nog met écht innovatieve toestellen komt – een vouwbare telefoon of een 5G-model – lijkt eerder onwaarschijnlijk.

Prijzen

En de prijs? Dat blijft voorlopig nog koffiedik kijken. Vorig jaar ging de standaarduitvoering van de iPhone XS voor 1.159 euro over de toonbank. Voor de grotere XS Max telde je toen 1.259 euro neer, terwijl de iPhone XR meteen na de lancering 859 euro kostte.



Traditioneel gezien doet Apple er elk jaar nog een schepje bovenop - maar misschien is dat dit jaar uitzonderlijk niet het geval. Het afgelopen jaar zat de verkoop van de iPhone namelijk in het slop. De omzet uit de verkoop kelderde met 15 procent, waardoor Apple op bepaalde markten toen snoeide in de prijzen van de iPhones. Het ideale moment om de prijsstrategie om te gooien, lijkt het wel...

Andere snufjes

Naast de nieuwe iPhones trekt Apple ook altijd nog wat tijd uit voor ander productnieuws. Mogelijk wordt er ook meer verteld over iOS 13 en macOS Catalina. We krijgen misschien ook meer te zien over Apple TV Plus en Apple Arcade – Apples streamdiensten met eigen series en mobiele games. Wat hardware betreft, zouden een paar nieuwe Apple Watch-modellen of iPads worden gelanceerd, hoewel weinig concreets bekend is over eventuele nieuwkomers.