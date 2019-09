Apple stelt iPhone 11 voor: extra camera en zelfs heldere foto’s in het donker kg

10 september 2019

18u45 82 Apple Hier zijn ze dan, de nieuwste iPhones. Vandaag besteeg CEO Tim Cook het podium in Californië om de iPhone 11, de iPhone 11 Pro en de iPhone 11 Pro Max voor te stellen. Ook op komst: een kersverse iPad en een vernieuwde Apple Watch.

Er werden vanavond drie modellen van de nieuwe iPhone voorgesteld: de iPhone 11, de iPhone 11 Pro en de iPhone 11 Pro Max.

De iPhone 11 is het goedkoopste toestel uit de reeks, en treedt in de sporen van de populaire iPhone Xr. De telefoon krijgt een scherm van 6,1 inch (15,5 cm), één selfiecamera (12 mp) aan de voorkant en twee camera’s aan de achterkant (breedhoeklens en ultrawijde lens van 12 mp). Afgezien van de extra camera is het design nagenoeg identiek aan de iPhone XR. Wel zijn er nieuwe kleurtjes, waaronder paars, wit, groen, geel, zwart en rood.

Apple pakt vooral uit met de verbeterde cameraprestaties. Zo zou het dubbele camerasysteem aan de achterkant twee keer optische zoom toestaan en heel ‘brede’ foto’s mogelijk maken. Grootste opsteker is de nieuwe nachtmodus die de strijd moet aangaan met de vergelijkbare functies bij Samsung en Huawei. Met de nachtmodus zou je zelfs bij weinig licht automatisch heldere foto’s maken, zonder flits.

Ook de selfiecamera kreeg een upgrade: daarmee kan je voortaan ook in slow-motion filmen, waardoor je volgens Apple ook een “slofie” kan maken - een slow-motion selfiefilmpje.

Prijzen voor de iPhone 11 beginnen vanaf 809 euro voor de standaarduitvoering van 64 GB opslagruimte.

iPhone 11 Pro en Pro Max

De iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max zijn een stukje groter én duurder dan hun kleinere collega. Beiden krijgen ze drie camera’s op de rug mee, waardoor Apple al meer in het vaarwater komt van pakweg Samsung, wiens laatste vlaggenschip de Samsung Galaxy S10+ maar liefst vier camera’s heeft op de achterkant.

Voor een standaarduitvoering van de iPhone 11 Pro betaal je in België vanaf 1.159 euro. De prijzen voor de iets grotere iPhone 11 Pro Max beginnen vanaf 1.259 euro.

Daarnaast stelde Apple andere hardware voor, zoals een nieuwe iPad van 10,2 inch en de nieuwe serie Apple Watch Series 5. Ook is er nieuws over Apple TV Plus, de streamingdienst met eigen series, en Apple Arcade, Apples toekomstige game-abonnement.

Naar goeie gewoonte kan je de nieuwste iPhone meteen winnen op HLN.be. Waag nu je kans via HLN.be/iphone.