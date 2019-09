Apple stelt iPhone 11 (Pro) voor: extra camera en zelfs heldere foto’s in het donker kg

10 september 2019

18u45 82 Apple Hier zijn ze dan, de nieuwste iPhones. Vandaag besteeg CEO Tim Cook het podium in Californië om de iPhone 11, de iPhone 11 Pro en de iPhone 11 Pro Max voor te stellen. De telefoons worden vanaf 20 september verscheept. Ook op komst: een kersverse iPad, een vernieuwde Apple Watch en streamingdienst Apple TV Plus.

Er werden vanavond drie modellen van de nieuwe iPhone voorgesteld: de iPhone 11, de iPhone 11 Pro en de iPhone 11 Pro Max. Qua design lijken de toestellen sterk op hun voorgangers. Ze onderscheiden zich vooral door de extra camera’s waarmee Apple zich volledig schikt naar de huidige trend in het smartphonelandschap.

De iPhone 11 is het goedkoopste toestel uit de reeks, en treedt in de sporen van de populaire iPhone Xr. De telefoon krijgt een scherm van 6,1 inch (15,5 cm), één selfiecamera (12 mp) aan de voorkant en twee camera’s aan de achterkant (groothoek- en ultragroothoeklens van 12 mp). Afgezien van de extra camera is het design nagenoeg identiek aan de iPhone XR. Wel zijn er nieuwe kleurtjes, waaronder paars, wit, groen, geel, zwart en rood.

Apple pakt vooral uit met de verbeterde cameraprestaties. Zo zou het dubbele camerasysteem aan de achterkant twee keer optische zoom toestaan en heel ‘brede’ foto’s mogelijk maken. Grootste opsteker is de nieuwe nachtmodus die de strijd moet aangaan met de vergelijkbare functies bij Samsung en Huawei. Met de nachtmodus zou je zelfs bij weinig licht automatisch heldere foto’s maken, zonder flits.

Ook de selfiecamera kreeg een upgrade: daarmee kan je voortaan ook in slow-motion filmen, waardoor je volgens Apple ook een “slofie” kan maken - een slow-motion selfiefilmpje.

Verder draait de iPhone 11 op de nieuwe A13 Bionic-processor, waardoor het toestel een stuk sneller zou zijn dan zijn voorgangers, en belooft Apple een langere batterijduur dankzij de grotere accu.

Prijzen voor de iPhone 11 beginnen vanaf 809 euro voor de standaarduitvoering van 64 GB opslagruimte.

iPhone 11 Pro en Pro Max

De iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max hebben andere afmetingen én zijn duurder dan hun collega. De iPhone 11 Pro meet 5,8 inch (14,7 cm), terwijl de iPhone 11 Pro Max afklokt op 6,5 inch (16,5 inch) - identiek aan de iPhone Xs en iPhone Xs Max van vorig jaar. Beide toestellen zijn uitgerust met een verbeterd scherm dat Apple het ‘Super Retina XDR-display’ noemde. Het scherm zou voorzien zijn van het “sterkste glas in een smartphone”.

Beide toestellen krijgen drie camera’s op de rug mee, waardoor Apple al meer in het vaarwater komt van pakweg Samsung, wiens laatste vlaggenschip de Samsung Galaxy S10+ maar liefst vier camera’s heeft op de achterkant.

Die extra camera zorgt er overigens ook voor dat de lenzen behoorlijk bizar zijn gerangschikt in een soort vierkante camerabump. Natuurlijk lieten de mopjes op Twitter niet lang op zich wachten.

Maar opnieuw legde Apple de focus op de prestaties van de camera’s. Net zoals de iPhone 11, kregen de Pro-varianten een selfiecamera van 12 MP mee die in staat is om “slofies” te nemen en in 4K te filmen. Aan de achterkant prijkt een 12 MP ultragroothoek-, groothoek- en en een telelens­camera.

Daarnaast kondigt Apple ook verschillende softwarematige oplossingen aan om de fotokwaliteit op te krikken. Naast de vernieuwde nachtmodus, zou er ook een ‘slimme’ functie op komst zijn die ‘deep fusion’ heet. Met die functie zouden er bij het maken van een foto verschillende beelden worden gemaakt die gecombineerd worden tot één haarscherp kiekje. De functie zou later dit jaar pas uitkomen.

Voorts ronkt er bij de iPhone 11 Pro en Pro Max eveneens een A13 Bionic-processor onder de motorkap. Ook de batterij kreeg een upgrade. De iPhone 11 Pro zou vier uur langer meegaan dan zijn voorganger, terwijl de Pro Max het vijf uur langer uithoudt.

Voor een standaarduitvoering van de iPhone 11 Pro betaal je in België vanaf 1.159 euro. De prijzen voor de iets grotere iPhone 11 Pro Max beginnen vanaf 1.259 euro. Beide zijn verkrijgbaar in vier kleuren: groen, zilver, grijs en goud.

Ook nieuw: grotere iPad en Apple Watch Series 5

Daarnaast stelde Apple andere hardware voor, zoals een nieuw instapmodel van de iPad. De inmiddels zevende generatie iPad wordt iets groter, met een schermdiagonaal van 10,2 inch (25,9 cm), en is compatibel met het fullsize Smart Keyboard van Apple. De tablet is vanaf 389 euro te koop en is verkrijgbaar vanaf 30 september.

Daarnaast werd de Apple Watch Series 5 aangekondigd, de nieuwste generatie in de slimme horloges van Apple. De nieuwe smartwatches krijgen voor het eerst een ‘always on’-display, een functie om je slaap te analyseren en een decibelmeter. Ook dit horloge is in staat om automatisch het noodnummer te bellen wanneer het een val detecteert. Die functie werd bij de vorige generatie al geïntroduceerd. De horloges liggen vanaf 20 september in de rekken.

Ook is er nieuws over Apple TV Plus, de streamingdienst met eigen series die Apple dit voorjaar al aankondigde. De dienst is vanaf 1 november in het land en zal 4,99 euro per maand kosten voor een gezinsabonnement. Geen verrassingen daar: zo duikt Apple flink onder de prijs van Netflix, die 13,99 euro aanrekent voor een abonnement voor vier gebruikers. Bij de lancering zal Apple TV Plus het dan ook met véél minder series moeten doen. Bij de eerste producties op het platform horen ‘The Morning Show’ met Jennifer Aniston en ‘See’ met Jason Momoa.

Tot slot laat ook Apple Arcade niet lang meer op zich wachten. Het gameplatform van Apple biedt exclusieve (mobiele) games aan die gespeeld kunnen worden op iPhone, iPad, Mac en smart-tv’s. De nieuwe dienst is vanaf 19 september te vinden in de App Store en kost - net zoals Apple TV Plus - 4,99 euro per maand voor een gezinsabonnement.

