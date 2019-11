Apple stelt gloednieuwe MacBook Pro voor met groter scherm kg

13 november 2019

15u41

Bron: Apple, The Verge 2 Apple Apple stelde vandaag een gloednieuwe MacBook Pro met een scherm van 16 inch voor. Tekenen present: een groter scherm, nieuwe processors én een verbeterd toetsenbord. De techgigant heeft het over de “krachtigste MacBook Pro ooit”.

De nieuwe MacBook Pro krijgt een Retina Display van 16 inch (ruim 40 cm), tot 8 TB opslagruimte, tot 64 GB RAM en een vernieuwd speakersysteem met zes luidsprekers. Waar de vorige MacBook Pro weleens te lijden had onder de hitte, zou het nieuwe model beter gekoeld blijven dankzij een vernieuwde thermische architectuur. Lees: de laptop is in staat om de hitte beter te verdelen, waardoor de snelheid van de processor niet in het gedrang komt.



Ook belangrijk is het nieuwe toetsenbord. Gebruikers klaagden steen en been over het klavier van het vorige model, nadat bleek dat de toetsen vaak zorgden voor dubbele aanslagen of gewoon niet meer werkten. Apple koos er dan ook voor om het fragiele ‘vlinder’-design van de knoppen nu te vervangen door een meer traditioneel schaarmechanisme. Dat zou ervoor moeten zorgen dat die problemen van de baan zijn.



Overigens is ook de fysieke ‘escape’-knop terug. Sinds 2016 moest de Touch Bar bovenaan het toetsenbord de functie van de escape-knop vervangen, maar daar lijkt Apple nu op terug te komen. De Touch Bar en de vingerafdrukscanner zijn nog steeds aanwezig.

Tot slot kreeg ook de batterij een upgrade. In de MacBook Pro zit een batterij van 100 wattuur, die volgens Apple tot 11 uur lang meegaat bij draadloos internetten en video’s kijken. Qua poorten voorziet Apple vier Thunderbolt 3-poorten en een ingang voor je koptelefoon.

Prijzen

Een basismodel van de 16-inch MacBook Pro kost je 2.699 euro. Daarvoor krijg je een 2,6‑GHz 6‑core processor, 512 GB opslagruimte, 16 GB RAM en een AMD Radeon Pro 5300M-GPU. Voor een model met alle toeters en bellen tel je 7.139 euro neer. In dat geval kan je onder andere rekenen op een 2,4‑GHz 8‑core processor, 8 TB SSD‑opslag en 64 GB RAM.



Je kan de nieuwe MacBook Pro nu al online bestellen op de website van Apple. De levering is dan voorzien voor eind deze maand.

