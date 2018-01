Apple staat downgrade van iOS 11 toe: even maar, feestje alweer voorbij jv

12u20

Bron: 9to5mac 1 rv Het was voor bepaalde toestellen zelfs even mogelijk om te downgraden tot iOS 7 en 6. Apple Applegebruikers die de dag vervloeken dat ze hun toestel van iOS 10 naar 11 upgradeden, kregen heel even de kans om de firmware weer te downgraden. Maar dat druist zó erg in tegen het strenge beleid van Apple, dat het wel om een vergissing moést gaan. En inderdaad, het feestje is alweer voorbij, want de techreus uit Cupertino zette de schijnbare tegemoetkoming aan de klant al snel recht.

Wie met zijn iPhone 5, 6 of 7 naar het meest recente besturingssysteem overstapte, bleek daar achteraf niet altijd even gelukkig mee. Maar wie bijvoorbeeld terugwil naar iOS 10, mag dat principieel niet van Apple. Even zette het bedrijf de mogelijkheid om iOS 10.2 of 10.3 via iTunes te herstellen voor die gebruikers tóch aan op ipsw.me. De Apple-servers signeren dan oudere versies, die het bedrijf normaal niet meer ondersteunt, zo heet dat in vakjargon. 9to5Mac zag het en berichtte erover. Apple ontdekte de vergissing en draaide ze weer terug, zoals de techsite ook had voorspeld: "Wees er snel bij, vóór Apple het weer ongedaan maakt".

Eigenaars van een iPhone 7 zouden met een downgrade de recente omstreden software-aanpassingen in iOS 11.2 om het energieverbruik van toestellen met verouderende batterijen te managen kunnen omzeilen. Voor de iPhone 6, 6s en SE werden die veranderingen vorig jaar al doorgevoerd met iOS 10.2. Een ander voordeel van een downgrade is dat je dan weer 32 bit-apps kan draaien. Nadeel: je loopt een beveiligingsrisico, zeker in tijden van Meltdown en Spectre.

Je kon zelfs tijdelijk teruggaan tot iOS 6 en 7, maar gebruikers die dát probeerden, botsten vaak wel op ernstige problemen. Intussen staan op ipsw.me weer enkel iOS 11.2, 11.2.1 en 11.2.2 open om te downloaden.

They opened up iOS 6.1.3 shsh signing 😝 pic.twitter.com/FV2watYKxi Khaos Tian(@ KhaosT) link