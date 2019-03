Apple opent jacht op Netflix met onthulling van eigen streamingdienst kg Techredactie

25 maart 2019

17u57

Bron: ANP, The Verge, Apple, AD.nl 6 Apple Vandaag lichtte Apple de sluier van Apple TV+, een eigen streamingdienst met films en series. Verder onthulde de elektronicagigant ook abonnementsdiensten voor mobiele games en magazines, en stelde het bedrijf zelfs een eigen kredietkaart voor. Hieronder de hoogtepunten van de avond.

Eén ding is duidelijk: Apple is meer dan een iPhone-maker. Het bedrijf liet in het event van vanavond zien dat het zich meer dan ooit wilt richten op ‘services’: diensten voor gebruikers. Apple bood zijn gebruikers al meerdere diensten aan - denk aan iCloud, Apple Pay en Siri - maar nu gaat de techreus nog een stapje verder met de lancering van een handvol nieuwkomers.



Het grootste nieuws van vanavond was ongetwijfeld de onthulling van Apple TV+ en Apple TV Channels, twee nieuwe diensten onder de paraplu van de bestaande Apple TV-app.

Apple TV Channels

Apple TV Channels wordt een verzameling van de content van Amerikaanse televisiekanalen, waaronder CNN, Fox, CBS, Showtime, Brit Box, Starz en HBO. Via de dienst kunnen gebruikers alle programma’s van de kanalen bekijken wanneer ze willen, zonder advertenties. Er is overigens ook een aparte omgeving met kindvriendelijke series en films.



De dienst moet uitkomen in tien landen, maar een minder volledige versie - en hier wordt het een beetje onduidelijk - moet uitkomen in honderd landen.

Apple TV +

Daarnaast onthulde Apple een tweede luik in de nieuwe streamingdienst: Apple TV+. Onder die noemer vallen alle originele films en series die binnenkort te streamen zijn via Apple TV. Het nieuws werd met veel tamtam aangekondigd. Zo draafden Regisseurs Steven Spielberg, J.J. Abrams en M. Night Shyamalan alvast op in een cryptisch introfilmpje, maar tekenden ook Hollywood-sterren als Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell en Oprah Winfrey present.

De beroemdheden stelden telkens hun eigen serie of film voor die binnenkort op Apple TV moet verschijnen. Zo werkte Spielberg voor Apple aan ‘Amazing Stories’, een serie voor het hele gezin en kondigde Reese Witherspoon en Jennifer Aniston het programma ‘The Morning Show’ aan, over een ochtendshow in de VS. Oprah Winfrey zei twee documentaires in petto te hebben: één over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer en een andere over mentale gezondheid.

Met de originele (en exclusieve) content, kan Apple de strijd aangaan met streamingdiensten als Netflix, die zelf al heel wat succes boekte met eigen producties. Wel zou al meteen duidelijk zijn dat beide streamingdiensten zich op een heel ander publiek richten: Netflix deinst er niet voor terug om gewelddadige of seksueel getinte content te maken, terwijl Apple het volgens meeste kenners bij eerder familievriendelijke producties zal houden. Uit een blik op de eerste programma’s lijkt dat alvast te kloppen.

Veel concrete details laat Apple verder niet los. De dienst wordt beschikbaar in honderd landen en wordt in de herfst gelanceerd. Opnieuw worden er geen prijzen bekend gemaakt.

Apple News+

Naast de streamingdiensten, stelde Apple ook enkele andere services voor. Zo is er de vernieuwde abonnementsdienst Apple News+, een nieuwe functie binnen Apple News voor magazines.

Met Apple News+ kunnen gebruikers afzonderlijke artikels of hele magazines lezen op iPhone, iPad of Mac. De dienst draait rond een gepersonaliseerde nieuwsfeed met artikels die specifiek voor de gebruiker werden geselecteerd, vertelt Cook. Ook speelt Apple in op een gelikte gebruikerservaring. Zo krijgen de covers van bepaalde magazines een ‘live’-look met bewegende beelden.

In totaal zullen artikels uit driehonderd magazines beschikbaar worden, waaronder Vogue, Wired, Popular Science, National Geographic en The New Yorker.

De dienst kost 9,99 dollar per maand en zal dit jaar nog gelanceerd worden in Verenigd Koninkrijk, gevolgd door de rest van Europa. Het is niet bekend of er dan ook lokale tijdschriften beschikbaar zijn in de app.

Apple Card

Al langer een gerucht, maar nu ook bevestigd: Apple komt met een eigen kredietkaart, de Apple Card. Het gaat om een virtuele betaalkaart in de app van Apple Pay. De kaart moet ‘geld simpel houden’. Zo krijgen gebruikers meer inzicht in betalingspatronen via een handige app. Ook wordt de kaart voorzien van een eigen beloningssysteem: wanneer een gebruiker betaalt met de kaart, krijgt hij of zij een klein deel van het geld terug.

Overigens lanceert Apple ook een fysieke versie van de kaart. Deze is gemaakt van titanium en wordt enkel voorzien van een naam. Verder komt er geen rekeningnummer of andere persoonsgebonden gegevens aan te pas.

Apple Card komt in de zomer naar de VS. Het is overigens onwaarschijnlijk dat de dienst snel naar onze streken zal komen.

Apple Arcade

Tot slot kondigde Apple ook een abonnement voor games aan, hoewel ook hier weinig details worden gedeeld. Apple Arcade is een nieuwe service waarbij je de beste games op iOS gratis kan spelen. De Arcade heeft zo’n honderd games, zonder advertenties. Apple Arcade komt deze herfst uit in 150 landen.