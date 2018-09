Apple onthult vanavond drie nieuwe iPhones en nog veel meer: dit kan je verwachten kg

12 september 2018

17u25

Bron: 9to5Mac, Switch 0 Apple Vanaf 19 uur trapt Apple het jaarlijkse event af waarop de nieuwe lijn producten voor het eerst wordt voorgesteld. Naar verwachting worden drie nieuwe iPhones onthuld, naast de kersverse Apple Watch Series 4 en mogelijk zelfs een nieuwe MacBook of iPad Pro. Wil jij ook weten wat Apple voor ons nog in petto heeft? Volg het live op HLN.

Vanavond weten we eindelijk zeker wat Apple de komende maanden op de markt zal brengen. Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de elektronicagigant een grootschalig event op de Apple-campus om de nieuwe producten aan te kondigen. Slechts een selecte groep van journalisten en andere gegadigden kregen een exclusieve uitnodiging om aanwezig te zijn bij het event. Maar niet getreurd: je kan de ontwikkelingen hier live volgen. Vanaf 19 uur start op HLN een livebespreking van alles wat er op het podium gebeurt. Je kan de keynote overigens ook zelf volgen via een livestream op YouTube:

Hieronder geven we je al een kort overzicht van wat je kan verwachten.

Nieuwe iPhones

Allereerst wordt de langverwachte opvolger van de iPhone X uit de doeken gedaan: de iPhone XS. Het toestel wordt volgens de voorspellingen uitgerust met een 5,8 inch oledscherm (14,7 centimeter) en lijkt qua design sterk op de iPhone X. De telefoon moet het vooral hebben van kleinere updates, zoals een betere camera en snellere processor. De iPhone XS krijgt wellicht nog het gezelschap van een grotere broer die volgens geruchten de iPhone XS Plus of Max zal heten, en maar liefst 6,5 inch zal meten (16,5 cm).



Tot slot wordt ook een goedkoper en kleiner toestel onthuld, dat mogelijk de naam iPhone XC krijgt. Om de prijs te drukken wordt de telefoon wellicht voorzien van een 6,1 inch (15,4 centimeter) LCD-scherm en een aluminium frame. Dat betekent niet per se dat het toestel minderwaardig wordt, aldus Rik Vrancken, CEO bij Apple Premium Reseller Switch. “Je kan even goed swipen op een goedkoper LCD-scherm als op een duurder oledscherm”, nuanceert Vrancken.

Koopjestijd

Bovendien heeft het event nog een ander voordeel voor Apple-fans die op zoek zijn naar een koopje. Na de voorstelling ruilen veel iPhone-bezitters hun oudere toestel in voor de kersverse opvolger. Switch verwacht zelfs dat er zo’n 1.500 toestellen worden verkocht in de 24 uur na de keynote. Dat betekent dat een lading tweedehands iPhones 7, 8 en X op de markt komen die meestal in relatief goede staat zijn.

Apple Watch Series 4

Naast de nieuwe iPhones, wordt verwacht dat Apple ook andere hardware zal aandragen. Zo wordt waarschijnlijk ook de Apple Watch Series 4 voorgesteld, de nieuwste versie van Apple’s smartwatch. Het slimme horloge krijgt volgens 9to5Mac een groter display dan de vorige reeks en een microfoontje om rechtstreeks met virtuele assistent Siri te kunnen praten.

Daarnaast wordt er wild gespeculeerd over andere updates. Volgens sommigen sleutelde Apple mogelijk ook aan enkele accessoires zoals de Airpods en zou het kunnen dat er ook een nieuwe iPad Pro of MacBook wordt uitgebracht. Of dat echt het geval zal zijn, kom je te weten in de live-bespreking op HLN.

