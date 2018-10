Apple onthult allereerste iPad met USB-C-poort, zonder homeknop kg

30 oktober 2018

18u10

Bron: The Verge, Apple, ANP 2 Apple Op het jaarlijkse hardware-event stelde Apple vandaag een compleet vernieuwde iPad Pro die voor de eerste keer een USB-C-poort meekrijgt. Ook is het de eerste iPad zonder fysieke homeknop. Daarnaast lanceerde het techbedrijf de ‘groenste’ MacBook Air ooit, en een gloednieuwe Mac Mini.

CEO Tim Cook betrad het podium in Brooklyn om de reeks kersverse hardware-producten voor te stellen in de Apple-familie. Allereerst: de nieuwe iPad Pro die een complete makeover kreeg. Volgens Apple zijn er inmiddels 400 miljoen iPads verkocht. “Het is niet alleen verreweg de populairste tablet, het is sowieso de populairste computer ter wereld’', aldus Cook.

Zo pakt de nieuwe iPad Pro naar verluidt uit met betere prestaties dan zijn voorgangers. De tablet draait op de nieuwe A12X Bionic-chip, die volgens Apple sneller is dan die van meeste laptops, en wordt uitgerust met het Face ID-systeem en een Liquid Retina-display.

Opvallend: de nieuwe iPad Pro krijgt ook een USB-C-aansluiting mee, in plaats van een Lightning-poort. Apple neemt zo voor het eerst in de geschiedenis afscheid van zijn eigen kabeltjes, iets dat het techbedrijf uit Cupertino bij de iPhone nog niet aandurfde. Met de USB-C-poort kunnen gebruikers apparaten aan hun iPad koppelen, maar ze kunnen de ingang overigens ook gebruiken als een uitgang om een iPhone op te laden.

Ook de fysieke homeknop ontbreekt, waardoor de iPad Pro met hetzelfde gebarensysteem als de iPhone X te bedienen is. Daarnaast werd ook de 3,5 mm-aansluiting voor een hoofdtelefoon geschrapt.

De nieuwe iPad Pro wordt beschikbaar in twee groottes. Voor het model met een schermdiagonaal van 11 inch (27,9 cm) betaal je minimaal 889 euro, terwijl het 12,9 inch-model (32,7 cm) minimaal 1.119 euro kost.

MacBook Air

Daarnaast komt Apple ook met een nieuwe MacBook Air en Mac Mini op de proppen. De nieuwe MacBook Air is dunner en lichter dan zijn voorgangers, en weegt bijgevolg amper nog 1,2 kilogram. De Amerikaanse technologiegigant gebruikt bovendien voor het eerst 100 procent gerecycleerd aluminium voor de behuizing van de laptop, wat het de ‘groenste’ MacBook Air ooit maakt. Nieuw is ook het Retina-display met een schermdiagonaal van 13,3 inch (33,7 cm) en het verbeterde toetsenbord. In het toestel zit een Intel Core i5-processor, tot 16 GB RAM en maximaal 1,5 TB SSD-geheugen. Het basismodel, met 8 GB RAM en 128 GB SSD, kost 1.349 euro.

Mac Mini

Apple’s nieuwe Mac Mini krijgt op zijn beurt de eerste update sinds 2014. De kleine desktop draait op een Intel Core i3-, i5- of i7-processor, kan tot 64 GB RAM bevatten en tot 2 TB opslagruimte. Daarnaast heeft het vier USB-C-poorten, twee USB-A-poorten en een HDMI- en ethernet-poort aan de achterkant. Voor de nieuwe Mac Mini betaal je vanaf 899 euro voor het model met een Intel Core i3-processor, 8 GB RAM en 128 GB SSD.

Zowel de iPad Pro, de MacBook Air als de Mac Mini zijn verkrijgbaar vanaf 7 november.

Bekijk ook:

