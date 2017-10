Apple onderzoekt meldingen over batterijen die uit iPhone 8 Plus barsten AS

18u13

Bron: The Guardian 3 AFP Beeld ter illustratie. Apple Apple onderzoekt een reeks iPhone Plus 8-toestellen, waarbij de batterij opzwol en het scherm vervolgens uit de telefoon werd geduwd. Apple onderzoekt een reeks iPhone Plus 8-toestellen, waarbij de batterij opzwol en het scherm vervolgens uit de telefoon werd geduwd. Dat schrijft The Guardian.

Volgens de krant zijn er minstens vijf meldingen binnengekomen: uit Hongkong, Japan, Taiwan, Canada en Griekenland. De grote verspreiding van die landen verkleint de kans dat het om een mankement gaat bij een handvol toestellen die samen geproduceerd werden.

Een groter onderliggend probleem behoort tot de mogelijkheden, maar Apple wil geen voorbarige conclusies trekken. Een woordvoerder van de techgigant reageert tegenover The Guardian dat de klachten onderzocht worden. Voor Apple valt te hopen dat het om geïsoleerde voorvallen gaat, eerder dan een voorbode van een probleem op grotere schaal.

Een groter onderliggend probleem behoort tot de mogelijkheden, maar Apple wil geen voorbarige conclusies trekken

Het is in ieder geval niet de eerste keer dat Apple met slecht functionerende batterijen wordt geconfronteerd. Het bedrijf produceert per kwartaal tussen de 40 en 80 miljoen iPhones. Het is dus niet ondenkbaar dat er af en toe alleenstaande productiefouten gemaakt worden, of dat er al eens wat misloopt bij de verscheping van de toestellen.

Toch is het concurrent Samsung die tot nu toe de grootste crisis door smartphonebatterijen heeft gekend. Vorig jaar moest het Zuid-Koreaanse bedrijf de Galaxy Note 7 uit de winkelrekken laten halen door aanhoudende problemen. Door het ontwerp van de batterij en productieproblemen riskeerden de toestellen van dat type in brand te vliegen. Het voorval kostte Samsung uiteindelijk miljarden euro's.