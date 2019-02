Apple-medeoprichter Steve Wozniak wil “echt” een opvouwbare iPhone kg

26 februari 2019

17u56

Bron: ANP 0 Apple Steve Wozniak, een van de oprichters van Apple, wil ook opvouwbare iPhones zien. Hij wil dat zijn 'kind' het voorbeeld van Samsung en Huawei volgt. Die presenteerden de afgelopen dagen hun nieuwste toestellen, waarvan de schermen dubbelgeklapt kunnen worden.

“Apple is al lange tijd een leider op het gebied van Touch ID, Face ID en betalen met je telefoon. Maar ze zijn geen leider op het gebied van de opvouwtelefoon, en dat baart me zorgen, want ik wil echt een opvouwbare telefoon”, zei Wozniak, alias 'The Woz', in een interview met persbureau Bloomberg.



Samsung presenteerde vorige week de Samsung Galaxy Fold, die naar verwachting ongeveer 2.000 euro zal kosten. Huawei ging daar een paar dagen later overheen met de opvouwbare Huawei Mate X van 2.299 euro. Ook ander smartphonefabrikanten, waaronder Chinese grootmachten als Oppo en Xiaomi, werken aan een exemplaar. Bij Apple bleef het echter opvallend stil rond de plooitelefoon. De iPhone-fabrikant diende nochtans wel al een patentaanvraag in voor een vouwbaar scherm.



Steve Wozniak en Steve Jobs begonnen Apple in de garage van Jobs' ouders. Wozniak verliet het bedrijf in 1985, maar krijgt nog elk jaar een vergoeding van het bedrijf en bleef aandeelhouder.

