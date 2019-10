Apple lanceert opnieuw update: iOS 13.1.3 lost waslijst aan problemen op jv

16 oktober 2019

11u21 0 Apple Apple zit alweer aan versie 13.1.3 van het besturingssysteem voor de iPhone en van dat voor de iPad. Ter herinnering: iOS 13 werd nog geen maand geleden gelanceerd. Sindsdien regent het updates, omdat zowel iOS 13 als iPadOS 13 vol bugs bleken te zitten. Daarvan zijn er nu opnieuw een behoorlijk aantal opgelost. Allemaal? Dat is niet erg waarschijnlijk.

Ditmaal pakte Apple onder andere de cruciale bug aan van de afwezigheid van een beltoon of trilling bij inkomende gesprekken, naast de problemen met uitnodigingen voor vergaderingen in Mail, met i-backups en met Game Center. Ook is er nu een oplossing voor het niet kunnen koppelen van je Apple Watch en het niet kunnen ontvangen van meldingen op de smartwatch. Verder is er nog een fix voor de Bluetooth-verbinding die in sommige auto’s altijd maar verbroken werd. Volgens ZDNet was er in 13.1.2 ook nog altijd een probleem met de batterij die te snel leegliep, maar daar rept de techreus nu met geen woord over. Er waren bovendien heel wat klachten over gesprekken die na een minuutje ongeveer plots wegvielen.

Apple geeft zelf de volledige lijst van probleemoplossingen in deze laatste update voor de iPhone (vanaf het model 6S) en voor de iPad (vanaf de modellen iPad Mini 4 en iPad Air 2):

- Oplossing voor een probleem waarbij een inkomend gesprek niet werd aangekondigd met een beltoon of trilling

- Oplossing voor een probleem waarbij een uitnodiging voor een vergadering in Mail niet werd geopend

- Oplossing voor een probleem waarbij gegevens in de app Gezondheid niet correct werden weergegeven nadat de tijd was aangepast voor wintertijd

- Oplossing voor een probleem waarbij opnamen in Dictafoon niet werden gedownload na het terugzetten van een iCloud-reservekopie

- Oplossing voor een probleem waarbij apps niet werden gedownload na het terugzetten van een iCloud-reservekopie

- Oplossing voor een probleem waarbij de Apple Watch niet kon worden gekoppeld

- Oplossing voor een probleem waarbij er op een Apple Watch geen meldingen werden ontvangen

- Oplossing voor een probleem waarbij de Bluetooth-verbinding in bepaalde voertuigen werd verbroken

- Verbeterde betrouwbaarheid van de verbinding met Bluetooth-gehoorapparaten en -koptelefoons

- Verbeterde prestaties bij het starten van apps die Game Center gebruiken