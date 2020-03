Apple lanceert nieuwe iPad Pro en MacBook Air YV

18 maart 2020

14u28

Bron: Apple 0 Apple Techontwikkelaar Apple heeft zonet een nieuw model iPad Pro en een geüpgradede versie van de Macbook Air voorgesteld. Niet tijdens een presentatie, maar wel gewoon op de website.

Het is een vreemde timing om nieuwe producten uit te brengen, nu alle Apple winkels over heel de wereld, met uitzondering van China, gesloten zijn door de uitbraak van het coronavirus. Maar Apple gaat dus wel gewoon verder met het ontwikkelen van producten.

De grootste vernieuwingen van het nieuwe model iPad Pro zijn volgens Apple een baanbrekende LiDAR-scanner en trackpad- en muisondersteuning. Op dat laatste zaten gebruikers al enige tijd te wachten nu de iPad alsmaar krachtiger in gebruik wordt. Volgens Apple zou de cursor niet op dezelfde manier werken als op gewone laptops, maar krijgt de gebruiker een heel andere ervaring, exclusief voor de iPad. Verder krijgt de tablet een nieuwe A12Z Bionic-chip die de tablet volgens Apple sneller en krachtiger maakt dan de meeste laptops die op Windows draaien.

Extra cameralens

De iPad krijgt er ook een cameralens bij, een die net als bij de iPhone 11 en de iPhone 11 Pro geschikt is om groothoekfoto’s mee te maken. De LiDAR-scanner maakt revolutionaire dieptemetingen mogelijk die augmented reality of aangevulde realiteit beter moet laten werken.

De vernieuwde iPad Pro is vanaf vandaag te bestellen op de website van Apple, al hangt er wel een stevig prijskaartje aan het apparaat. Het 11-inch model start vanaf 899 euro, en het grotere broertje van 12,9-inch kan je krijgen vanaf 1.119 euro.

Apple bracht ook de Magic Keyboard uit voor de iPad Pro. Het is een soort hoesje met een ingebouwd toetsenbord waar de iPad in ‘zweeft’, zodat je de ideale kijkhoek makkelijk kan instellen. De toetsen krijgen nu ook achtergrondverlichting en een trackpad. Het toetsenbord is pas vanaf mei verkrijgbaar en werkt bovendien ook met de vorige generatie iPad Pro uit 2018. Voor de 11-inch tablet kost het toetsenbord 339 euro, voor de 12,9-inch 399 euro.

MacBook Air

Naast een nieuwe tablet, verschijnt er ook een nieuw model laptop. De notebook krijgt een nieuw toetsenbord, dubbel zoveel opslag en is bovendien voor een verlaagde prijs te koop. De laptop start met een opslagruimte van 256GB waardoor je nog meer foto’s, films en bestanden kan downloaden.

De MacBook Air krijgt voor het eerst quad-core processors die volgens de ontwikkelaar dagelijkse taken sneller dan ooit uitvoeren. Je zou een verdubbeling in prestaties moeten zien in vergelijking met het vorige model.

Je kan de laptop vanaf vandaag bestellen op de website in drie kleuren: goud, zilver en spacegrijs met een startprijs vanaf 1199 euro.

Mac Mini

Verder krijgt de Mac Mini, een desktop computer in klein formaat, nog een kleine upgrade. De standaardconfiguraties krijgen dubbel zoveel opslagcapaciteit. Zo heb je voor 929 euro al standaard 265GB opslagruimte.