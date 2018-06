Apple lanceert memoji: de animoji naar jouw evenbeeld kv

04 juni 2018

22u02

Bron: The Verge, The Guardian, Belga, Engadget 6 Apple Apple heeft vandaag in Californië de aftrap gegeven voor de vijf dagen durende Apple Worldwide Developers Conference (WWDC). De conferentie begon naar trouwe gewoonte met een keynote waarin Apple de nieuwste innovaties op een rijtje zette. Een van de opvallendste vernieuwingen is dat gebruikers van een iPhone X voortaan "memoji's" kunnen maken: animoji's van zichzelf.

Apple introduceerde vandaag tijdens de eerste dag van de jaarlijkse conferentie voor softwareontwikkelaars het nieuwe iOS 12-besturingssysteem dat binnenkort zal uitgerold worden voor alle mobiele Apple-toestellen.

Vorig jaar introduceerde Apple de animoji: een bewegende, sprekende emoji voor in chats. Nieuw in iOS 12 is de memoji waarmee je een virtuele versie van jezelf creëert. Je kan daarvoor kiezen uit eigenschappen zoals huidskleur, haarstijl, sproetjes en accessoires zoals een bril of oorbellen. De memoji kan een ingesproken boodschap voordragen in een chat. De nieuwe memoji sla je gewoon op bij de gewone, reeds bestaande animoji's en kan je gebruiken in berichten of zelfs verwerken in een selfie.

Ook nieuw: "tongdetectie". Dat lees je goed: voortaan kunnen animoji's hun tong uitsteken net zoals jij. Daarnaast lanceerde Apple ook een reeks nieuwe animoji's: een spook, een koala, een tijger en een T-rex.

Helaas blijven animoji's en memoji's voorlopig slechts exclusief voorbehouden voor iPhone X. De camera en sensor die nodig zijn om animoji's te animeren zijn tot nu toe immers enkel op dat toestel beschikbaar.

Apple ging ook de mosterd halen bij Snapchat en lanceerde een reeks filters en stickers voor foto's en video's die je met de camera van je iPhone maakt.

FaceTime met 32 vrienden

FaceTime-gesprekken zullen in iOS 12 overigens mogelijk zijn met 32 vrienden tegelijkertijd. Voortaan kan je rechtstreeks vanuit een groepsbericht in de berichtenapp overgaan tot een FaceTime-gesprek. Deelnemers kunnen naar keuze tijdens de conversatie invallen of weer vertrekken. Of het een voordeel is, zal nog moeten blijken, maar voortaan kan je ook animoji's gebruiken in een FaceTime-conversatie.

Met de iOS 12-update zal Facetime Audio voortaan ook beschikbaar zijn op AppleWatch.

iOS 12 heeft ook instellingen voor mensen die willen minderen. Zo is het mogelijk om een tijdlimiet in te stellen voor apps. De 'niet storen'-functie wordt uitgebreid zodat berichten en meldingen die 's nachts binnenkomen, verborgen blijven tot de ochtend. Ouders kunnen de toestellen van hun kinderen beter controleren en ingrijpen als zij te veel online zijn.

Apple liet ook de nieuwe versies van watchOS (voor de Apple Watch), tvOS (voor Apple TV) en macOS (voor vaste computers en laptops) zien. Het nieuwe besturingssysteem voor macOS heet Mojave.