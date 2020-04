Apple lanceert langverwachte nieuwe iPhone SE: kost 489 euro Joeri Vlemings

15 april 2020

17u40 20 Apple Apple heeft vandaag de langverwachte nieuwe iPhone SE aangekondigd. Het gaat om het budgetvriendelijke broertje in de familie van de iPhones. Voor ons land is de prijs voor de goedkoopste versie met 64 GB opslagruimte gezet op 489 euro. De look van de iPhone SE is, zoals verwacht, die van de iPhone 8. Met een scherm van 4,7 inch (zo’n 12 centimeter).

Voor wie op de iPhone SE aan het wachten was, is het goede nieuws dat het toestel de snelste processor van Apple - en bij uitbreiding van álle smartphones - meekrijgt: de A13 bionische chip. Die zit ook in de iPhone 11 en 11 Pro. De chip is ontwikkeld met het oog op machine learning en kan acht triljoen berekeningen per seconde aan. De A13 Bionic moet er ook voor zorgen dat de batterij lang meegaat.

De iPhone SE is verder voorzien van het beste single camera-systeem van alle iPhones en van dual-sim, de mogelijkheid om twee simkaarten te gebruiken. De camera maakt gebruik van de voordelen van computationele fotografie, zoals portretmodus, en is stof- en waterbestendig. Video’s worden opgenomen met stereogeluid.

Apple bespaart dan weer wel opnieuw op het scherm, een Retina HD-display, met grote randen en een thuisknop met Touch ID.

De iPhone SE is daarnaast geschikt voor draadloos opladen met Qi-gecertificeerde opladers en ondersteunt snelladen, zodat je al in 30 minuten op 50% batterij zit.

De iPhone SE is verkrijgbaar in drie kleuren: zwart, wit en rood - het zogenaamde (PRODUCT)RED. Let wel: de witte is alleen wit aan de achterkant. De front is zwart, ook bij de witte versie.

De iPhone SE kan vanaf vrijdag 17 april om 14 uur worden besteld. Het instapmodel kost 489 euro. Daarvoor krijg je 64 GB opslagruimte. Andere versies zijn die met 128 en 256 GB opslag. De kosten respectievelijk 539 en 659 euro.