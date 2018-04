Apple lanceert knalrode iPhone als eerbetoon aan (RED) JM

09 april 2018

12u10

Bron: ANP 0 Apple Apple lanceert een knalrode iPhone 8 en 8 plus, die vanaf maandag besteld kan worden. De rode iPhone is een eerbetoon aan partner (RED), een organisatie die instaat voor de belangen van hiv-en aidspatiënten in Afrika. De nieuwe kleur moet de verkoop van de iPhone de nodige duw in de rug geven.

Apple gaat een speciale knalrode iPhone 8 en 8 Plus op de markt brengen. Dat staat in een interne memo van provider Virgin Mobile, die in handen is gekomen van techsite MacRumors.com. De kleur is een eerbetoon aan partner (RED), een groep die zich inzet voor hiv- en aidspatiënten in Afrika.

De smartphone zou vanaf maandag te bestellen zijn. Het is nog niet bekend wanneer het toestel zou worden geleverd. Technische details zijn nog niet bekend.

Vorige week kwamen berichten dat Apple aan een gouden iPhone X zou werken. De nieuwe kleuren moeten de verkoop van de smartphones een duw in de rug geven.

Een jaar geleden kwam Apple al met rode iPhones 7 en 7 Plus.

