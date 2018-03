Apple lanceert emoji's met een beperking Jolien Meremans

24 maart 2018

17u04

Bron: CNN 1 Apple Apple heeft dertien nieuwe emoji's ontwikkelt die mensen met een handicap moeten representeren. Onder andere een hulphond, gehoorapparaat en prothetische arm werden in de vorm van een emoji gegoten. Apple wil met de nieuwe emoji's de kloof van taboes dunner maken.

In een voorstel dat werd verzonden naar het Unicode Consortium, de non-profitorganisatie die de wereldwijde standaard voor emoji's bepaalt, pleit Apple voor 13 nieuwe emoji’s. De voorgestelde emoji's omvatten een oor met een gehoorapparaat, een persoon in een rolstoel, een prothetische arm, een hulphond en een persoon met een wandelstok.

Kloof dichten

"Momenteel bieden emoji's een breed scala aan opties, maar vertegenwoordigen ze mogelijk niet de ervaringen van mensen met een handicap", schreef Apple in het voorstel. "Het afwisselen van de beschikbare opties helpt een belangrijke kloof te dichten en biedt een meer inclusieve ervaring voor iedereen."

Apple zei dat het opties koos die het meest aansluiten bij mensen in vier hoofdcategorieën: blind en slechtziend, doof en slechthorend, fysieke motorische handicaps en verborgen handicaps. Het bedrijf merkte echter op dat dit is ontworpen als een startpunt, niet als een uitgebreide lijst van alle mogelijke handicaps.

Diverse emoji's

Apple deelde mee dat het bedrijf andere toporganisaties heeft geraadpleegd, zoals de American Council of the Blind, Cerebral Palsy Foundation en National Association of the Deaf, om het voorstel samen te stellen.

Eerder dit jaar zei Unicode dat 157 nieuwe emoji's later dit jaar zullen verscheinen. De nieuwste toevoegingen zijn dieren, superhelden, nieuwe haarstijlen en meer expressieve smiley's. In de afgelopen jaren is er gepusht om meer diverse emoji’s te creëren, zoals verschillende huidtinten, beroepen en vlaggen.