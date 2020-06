Apple krijgt patent voor groepsfoto’s op afstand YV

08 juni 2020

16u23

Bron: The Verge 0 Apple Technologieontwikkelaar Apple heeft in de Verenigde Staten een patent gekregen op software die groepsselfies op afstand mogelijk zou maken. De technologie zou jij en je genodigden virtueel samenplaatsen in één “synthethische groepsselfie”, ideaal in periodes van social distancing.

Met de nieuwe technologie die mogelijk binnenkort op je iPhone of iPad te gebruiken is, kan je andere gebruikers uitnodigen voor je groepsselfie. Hoeveel anderen bij je op de foto kunnen is nog niet duidelijk, maar uit de documenten van het patent blijkt dat je alvast foto’s met twee andere personen kan nemen. Achteraf kan je de afbeelding bewerken, door bijvoorbeeld jezelf meer vooraan in beeld te plaatsen of net wat meer naar achter te schuiven.

(Lees verder onder de afbeelding)

Hoewel nu het ideale moment lijkt om de technologie te gebruiken, diende Apple het patent al twee jaar geleden in. Of Apple het patent effectief zal gebruiken in een komende update valt nog af te wachten.