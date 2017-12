Apple koopt Shazam voor liefst 450 miljoen euro FT

11u20

Bron: Business Insider 0 Shazam Met een druk op de knop weet je onmiddellijk welk liedje je hoort op bijvoorbeeld restaurant.

Apple staat op het punt muziekapp Shazam binnen te rijven. De techgigant zou daarvoor 400 miljoen pond op tafel leggen, of meer dan 450 miljoen euro. Dankzij de deal kan Apple de populaire muziekfunctie rechtstreeks in zijn iPhones integreren. Shazam zou dus deel gaan uitmaken van de iTunes-bibliotheek. Een noodzakelijke stap om concurrenten Samsung en Google van zich af te houden. Met Shazam kunnen gebruikers muziek herkennen die in de buurt, bijvoorbeeld op café, wordt afgespeeld. Updates bieden ook herkenning van tv-series, films en advertenties. De app is intussen een van de populairste smartphone-apps en is sinds zijn ontstaan in 2009 al liefst een miljard keer gedownload. Het bedrijf zelf noemde eerder een marktwaarde van 1 miljard pond. In september vorig jaar werd een jaaromzet gehaald van 54 miljoen pond of goed 61 miljoen euro.