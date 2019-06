Apple kondigt iOS 13 aan: dit verandert er binnenkort op je iPhone kg

03 juni 2019

23u14

Bron: The Verge, The New York Times, Tweakers.net 6 Apple Apple heeft de volgende versie van haar mobiele besturingssysteem voorgesteld: iOS 13. Volgens Apple zou de update enkele innovaties met zich meebrengen, waar onder een ‘donkere modus’, meer privacy en vernieuwde apps.

Zoals verwacht stelde Apple iOS 13 vandaag voor op WWDC, de jaarlijkse ontwikkelaarsconventie in San Jose, Californië. De update brengt een handvol belangrijke vernieuwingen met zich mee, klinkt het.

Sneller

Apple belooft om te beginnen dat de nieuwe versie van iOS sneller zal zijn. Face ID, het gezichtsherkenningssysteem om je iPhone te ontgrendelen, zou tot 30 procent sneller werken. Apps zouden dan weer twee keer zo snel kunnen openen, bericht The Verge.

Donkere modus

Jawel, de langverwachte ‘dark mode’ maakt zijn opwachting. Gebruikers zullen in iOS 13 kunnen aangeven dat ze liever een donkere achtergrond hebben. Die achtergrond wordt dan gebruikt in de menu’s en de systeemapps.



Zo’n donkere achtergrond kan aangenamer zijn voor de ogen, maar is ook beter voor je batterij.

Privacy

Zoals altijd trekt Apple extra tijd uit om het over privacy te hebben. In iOS 13 zouden de gegevens van gebruikers nog beter beschermd worden. Bijvoorbeeld zal je ervoor kunnen kiezen om je locatiegegevens slechts één keer met een app te delen. De volgende keer dat de app je locatie nodig heeft, moet het je weer om toestemming vragen. Dat moet voorkomen dat de app je locatie voortdurend volgt.

Daarnaast introduceert Apple een eigen inlogdienst, vergelijkbaar met de inlogknoppen van Facebook of Google, om je met één tik aan te melden via je Apple-account. In de toekomst zou het ook mogelijk worden om je eigen e-mailadres te verbergen van appontwikkelaars. Indien de app je e-mails probeert te sturen, worden die eerst naar een anoniem e-mailadres gestuurd, waarna Apple de e-mails automatisch doorstuurt naar je echte adres.

Vernieuwde apps

Enkele standaardapps op iOS krijgen een make-over. Zo krijgt de Notities-app een nieuwe modus om je nota’s te bekijken en wordt het mogelijk om video’s te bewerken in de Foto’s-app. De Herinneringen-app wordt opgefrist met een nieuw ontwerp en nieuwe filteropties om je herinneringen te sorteren.



Daarnaast wordt een nieuw toetsenbord geïntroduceerd waarmee je kan typen door te swipen (te vegen). Dat bestond al langer op populaire toetsenborden zoals SwiftKey of Gboard.



Ook Apple Kaarten, of Apple Maps, wordt onder handen genomen. Volgens Apple werd de app compleet heropgebouwd. Het wordt ook mogelijk om ‘in’ kaarten te stappen, zoals Google Streetview dat al veel eerder deed. De nieuwe, meer gedetailleerde kaarten worden vanaf volgend jaar buiten de VS beschikbaar.

Wanneer beschikbaar?

Volgens Apple is een bètaversie van iOS 13 meteen beschikbaar voor ontwikkelaars. De definitieve versie van de update zal vanaf dit najaar worden uitgerold naar iPhones wereldwijd.



Belangrijk om te weten: de update wordt enkel beschikbaar voor iPhone 6s en nieuwer. Wie een oudere iPhone heeft, zal dus niet de nieuwe versie van het mobiele besturingssysteem krijgen.