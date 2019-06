Apple kondigt einde van iTunes aan AV

01 juni 2019

15u58

Apple Na achttien jaar komt er een einde aan iTunes, het digitale platform van Apple waarop muziek- en videobestanden kunnen worden afgespeeld en gekocht. Apple zal het muziekplatform vervangen door drie nieuwe apps. Dat meldt de Amerikaanse krant Bloomberg.

Volgens Bloomberg zal Apple volgende week het nieuws aankondigen tijdens de Worldwide Developers Conference (WWDC) in San Jose in de Verenigde Staten. Apple zou van de iPhone namelijk niet langere de spil van het bedrijf willen maken. Een van de redenen daarvoor is dat de groeimogelijkheden van de smartphonemarkt eerder beperkt zijn. Een gevolg daarvan is het verdwijnen van iTunes.

Via iTunes konden gebruikers van Apple bijna twee decennia naar muziek luisteren, films en tv-programma’s bekijken, podcasts beluisteren en hun apparaten beheren. Toch is iTunes de laatste jaren bijna volledig overbodig geworden met de komst van de Zweedse streamingsdienst Spotify. Ook heeft Apple al een tijdje een eigen muziekapplicatie op de iPhone en iPad: iMusic.

Drie apps

Het is nog niet duidelijk wanneer iTunes precies zal verdwijnen. Wat wel vaststaat, is dat het muziek- en videoplatform zal vervangen worden door drie apps voor Mac: Apple Music, Apple TV en Apple Podcasts. Die drie apps vind je al langer op de nieuwste iPhones en iPads, maar die zullen in de toekomst ook beschikbaar zijn op de computers van Apple.

Vernieuwing

Op de Worldwide Developers Conference zal Apple ook een nieuwe generatie apparaten en vernieuwde software laten zien. Zo zouden Apple Watches in de toekomst onafhankelijker zijn van iPhones en wordt er gewerkt aan iPads met software die de noodzaak van een laptop verminderen. Ook zou Apple inzetten op apps waarbij de focus ligt op de persoonlijke gezondheid van de gebruiker.

Dit jaar zal Apple tot het najaar geen nieuwe Apple Watch- of iPhone-hardware voorstellen. De Amerikaanse krant Bloomberg meldt wel dat er overwogen wordt om een ​prototype van de nieuwe MacBook Pro voor te stellen.