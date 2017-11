Apple groeit fors dankzij verkoop van iPhone 8 en 8 Plus TT

22u21

Bron: Belga 0 REUTERS Apple Apple heeft in het afgelopen vierde kwartaal zijn eigen omzetverwachtingen overtroffen. Dat was te danken aan sterke verkopen van de iPhone 8 en 8 Plus, die al in de periode verkrijgbaar waren. Het nieuwe topmodel iPhone X komt pas morgen op de markt en telt pas mee in het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar.

De omzet van Apple kwam in de verslagperiode uit op 52,6 miljard dollar, 12 procent meer dan een jaar eerder. Apple had voor het kwartaal aangegeven op een omzet van tussen de 49 miljard dollar en 52 miljard dollar te rekenen.

In de periode verkocht Apple 46,7 miljoen iPhones, zijn belangrijkste product. Dat is 3 procent meer dan vorig jaar. Ten opzichte van het derde kwartaal was de stijging 14 procent, wat aangeeft dat de iPhone 8 en 8 Plus goed verkochten.

Behalve meer iPhones verkocht Apple ook meer iPads (10,3 miljoen stuks) en computers (5,4 miljoen stuks). De omzet van de afdeling diensten, waaronder onder meer iTunes en de App Store vallen, viel een derde hoger uit. Ook de afdeling "andere producten", waar Apple onder meer de Apple TV en de Apple Watch onder schaart, haalde ruim een derde meer omzet.

Opvallend was verder de groei in China. In die belangrijke markt had Apple het een tijd moeilijk, maar werd nu 12 procent meer omzet behaald dan een jaar eerder. Alleen in Japan zakte de omzet in dit kwartaal.

De nettowinst van Apple kwam uit op 10,7 miljard dollar in het vierde kwartaal, tegen 9 miljard dollar een jaar eerder. Over heel 2017 haalde het bedrijf een nettowinst van 48,4 miljard dollar. In 2016 was dat nog 45,7 miljard dollar. Apple heeft maar liefst 268,9 miljard dollar in kas.