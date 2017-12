Apple geeft fikse korting op iPhone-batterijen na klachten over opzettelijk vertragen oudere toestellen IB

Bron: Apple.com, Belga 0 REUTERS Apple-topman Tim Cook bij de presentatie van de iPhone 6 in oktober 2014. Apple Apple maakt het vervangen van een batterij voor de iPhone 6 en latere modellen bijna een jaar lang fors goedkoper. Het technologiebedrijf reageert daarmee op de kritiek die ontstond nadat bekend was geraakt dat het oudere iPhone-modellen bewust vertraagt.

Dat gebeurt officieel om de levensduur van de toestellen te verlengen, maar volgens critici wil Apple klanten zo aanzetten om sneller te kiezen voor een nieuw model.

In een gepubliceerde reactie verontschuldigt Apple zich voor de heisa, maar wijst het wel de kritiek van de hand. "Eerst en vooral hebben we nooit - en zullen we nooit - bewust iets doen om de levensduur van eender welk product van Apple in te korten, of om de gebruikservaring te verminderen om klanten tot een upgrade te dwingen", luidt het.

AFP Een klant pakt een iPhone 6 in een Applewinkel in Parijs op de dag van de lancering op 24 november 2014.

Wereldwijde prijsverlaging

Om tegemoet te komen aan "de bezorgdheden van onze klanten" en "om hun loyaliteit te erkennen" gaat het bedrijf vanaf eind januari tot december 2018 wel de prijs voor het vervangen van een batterij van de iPhone 6 en latere modellen - die niet onder garantie vallen - wereldwijd verlagen. In de Verenigde Staten gaat het om een korting van 50 dollar: de prijs zakt van 79 tot 29 dollar. Hoe de nieuwe prijzen er precies in Europa zullen uitzien, is nog niet bekend.

Testen

De bal ging aan het rollen na klachten van gebruikers die vonden dat hun iPhone trager functioneerde met het ouder worden. Testen door een gespecialiseerde technologiewebsite bevestigden dat de piekprestatie van de processors werden beperkt, waarop Apple uiteindelijk toegaf dat het de prestaties van oudere toestellen vertraagt. De bedoeling, luidde het officieel, "is om de levensduur van de toestellen te verlengen, omdat de batterij mettertijd minder goed functioneert".