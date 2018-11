Apple gaat voortaan verkoopcijfers iPhones, iPads en Macs geheim houden Technologiebedrijf onderuit op Wall Street Redactie

02 november 2018

15u34

Apple gaat voortaan geheim houden hoeveel leveringen er zijn geweest van iPhones, iPads en Macs. Daarmee volgt het andere fabrikanten van smartphones, tablets en computers die dergelijke cijfers vaak ook voor zich houden.

Volgens topmensen van Apple zijn de exacte cijfers van leveringen van de apparaten niet relevant om te laten zien hoe het gaat met het bedrijf. Tim Cook vergelijkt het in een vraaggesprek met analisten bij de presentatie van de kwartaalcijfers met een bezoekje aan de supermarkt. “Dit is een beetje als dat je naar de supermarkt gaat en je duwt je kar naar de kassa en hij of zij vraagt: hoeveel producten heb je daar? Dat maakt niet veel uit als je wilt weten wat de waarde is van wat er in je karretje zit.”

Financieel directeur Luca Maestri claimt dat er een paar dingen veranderd zijn bij Apple die de stap logisch maken. “Zoals we afgelopen jaren hebben laten zien in onze financiële presentaties is het aantal geleverde exemplaren in een willekeurige periode van negentig dagen niet per se representatief voor de onderliggende kracht van ons bedrijf. Bovendien is een telling van het aantal verkopen minder relevant nu dan eerder, door de breedte van ons portfolio en de grotere spreiding in prijs in onze productlijnen.”

Enkel indicaties

Door de stap is het alleen mogelijk om een indicatie te krijgen van hoe het gaat met iPhones, iPads en Macs door te kijken naar inschattingen van analisten, die het niet altijd bij het juiste eind hebben. Concurrent Samsung stopte zeven jaar geleden al met het weergeven van exacte leveringen en ook andere fabrikanten zijn daarmee gestopt.

Apple neemt de stap op een moment dat de groei in leveringen van alle productlijnen eruit lijkt. Zo nam het aantal geleverde iPhones afgelopen maanden een klein beetje toe ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, terwijl de leveringen van iPads en Macs afnamen. De gemiddelde verkoopprijs van iPhones nam wel flink toe en dat zal komende maanden vermoedelijk ook gebeuren met Macs en iPads; Apple heeft op een evenement afgelopen week een nieuwe en duurdere MacBook Air aangekondigd, terwijl de nieuwe iPad Pro’s ook fors hogere prijzen hebben. De hogere prijzen stellen de fabrikant in staat de groei te behouden in omzet die het tot een paar jaar geleden uit de groei in verkopen haalden. Nu komt die groei uit een hogere gemiddelde gemiddelde verkoopprijs.

Onderuit op beurzen

Apple ging vandaag overigens onderuit na een tegenvallend kwartaalbericht. Het bedrijf leverde ruim 5 procent in. De iPhone-maker kwam met voorzichtige vooruitzichten voor het belangrijke lopende kwartaal waarin ook de feestdagenperiode valt. De technologiegigant meldde dat in de komende maanden mogelijk niet aan de hooggespannen verwachtingen kan worden voldaan.

Cook wees vooral naar de moeilijke omstandigheden in opkomende markten. Verder zorgen wisselkoerseffecten voor een meer bedrukte stemming. Cook verwacht daarvan een negatief effect van circa 2 miljard dollar. Verder sprak hij zijn zorgen uit over de grote vraag naar iPhones en of Apple wel aan die vraag kan voldoen. Ook omdat er zo veel apparaten tegelijk gelanceerd zijn.

Apple verwacht in zijn belangrijke eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar, dat eindigt in december, tussen de 89 miljard dollar en 93 miljard dollar aan omzet binnen te harken. Kenners rekenden in doorsnee op 93 miljard dollar. De opbrengsten bij de service-tak van Apple, daartoe behoren iCloud, de App Store en Apple Music, kwamen uit op 10 miljard dollar. Dit betekende een stijging van 17 procent.

In de voorbije maanden van het gebroken boekjaar wist Apple wel duidelijk aan de verwachtingen te voldoen met een omzet van 62,9 miljard dollar, 20 procent meer dan een jaar eerder. De nettowinst steeg met 32 procent tot 14,2 miljard dollar.

Apple verkocht in het vierde kwartaal 46,9 miljoen iPhones, hetgeen vergelijkbaar was met een jaar eerder. Deze gingen gemiddeld voor 793 dollar over de toonbank. De omzetgroei van 16 procent in China stemde Cook in het bijzonder tevreden.