Apple erkent oudere iPhones bewust trager te maken Chris Klomp

07u08

Bron: AD.nl 111 REUTERS iPhone 6 Apple De geruchten gingen al een tijdje rond, maar Apple heeft nu bevestigd dat het oudere iPhones bewust trager maakt als de accu veroudert. Het proces is volgens de technologiereus nodig om te voorkomen dat de telefoon ineens uitvalt.

Apple erkent dat er inderdaad sprake is van een vertraging van de software, maar stelt dat dit geen bewuste strategie is om producenten over te halen om een nieuwer model te kopen. Het bedrijf zegt dat de maatregel moet voorkomen dat de telefoon ineens helemaal uitvalt als een hard werkende processor een te zware wissel trekt op de accu.

Iphone 6

Consumenten met een iPhone 6, 6S en SE en de iPhone 7 kunnen te maken krijgen met de ingebouwde vertraging bij bepaalde iOS-updates van de software. Apple zegt verder in de reactie dat het bewust vertragen van de software straks ook in andere producten te vinden zal zijn.

De reactie van Apple komt na een test van de website geekbench.com, waaruit bleek dat iPhones trager werden na software-updates. Daarnaast viel het op dat gebruikers van de iPhone constateerden dat hun telefoons sneller werden na het vervangen van de batterij.