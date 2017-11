Apple dient nieuw patent in: komt er een vouwbare iPhone aan? ep

Bron: The Next Web 60 Photonews Apple Apple heeft eerder deze maand in de VS een aanvraag voor een nieuw patent ingediend. Het zou gaan om een vouwbaar elektronisch toestel met een flexibel scherm. Dit doet vermoeden dat het techbedrijf aan een nieuwe iPhone werkt die kan dichtklappen, dezelfde geruchten gaan ook over fabrikant Samsung de ronde.

In de aanvraag van het patent staat dat het voor een laptop, tablet, smartphone, smartwatch of een ander elektronisch apparaat kan zijn. Maar gespecialiseerde techwebsites als The Next Web vermoeden dat Apple aan een vouwbaar scherm voor de populaire iPhone denkt. Volgens diezelfde website werkt Samsung al even aan een gelijkaardig toestel. De Amerikaanse fabrikant ZTE heeft al een vouwbare telefoon gelanceerd, maar het model is niet echt een revolutie op de smartphonemarkt.

Apple moet het patent nog toegewezen krijgen, en het kan nog jaren duren voor het bedrijf er gebruik van maakt. Een vouwbare telefoon houdt heel wat technische uitdagingen in, maar het bedrijf moet ook opnieuw nadenken over het design en de gebruikersinterface van het toestel. Apple heeft wel in het verleden al patenten ingediend voor gelijkaardige technologieën, zoals een flexibel scherm. Die vouwbare iPhone is dus mogelijk enkel een kwestie van tijd.

