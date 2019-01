Apple-CEO wil strengere Amerikaanse privacywetgeving naar Europees model kv

18 januari 2019

18u57

Bron: Time, Business Insider 0 Apple In een opinieartikel in Time Magazine pleit Tim Cook, de grote baas van technologiereus Apple, deze week voor strengere regels voor gegevensmakelaars die via internet persoonlijke informatie over de gebruikers verzamelen en die data verhandelen. Cook wil een betere bescherming van de privacy van de consument en kijkt daarvoor naar Europa.

Datamakelaars verzamelen gigantische hoeveelheden informatie over de consument en verkopen deze data, of inzichten die ze op basis van die gegevens konden verwerven, aan hun klanten. De meeste mensen zijn echter niet eens op de hoogte van het bestaan van deze gegevensmakelaars en van de manieren waarop die online een enorme schat aan informatie over ons verkrijgen.

In zijn opiniestuk in Time klaagt Cook de “schaduweconomie” van deze firma’s aan. Het is tijd dat we weer controle krijgen over ons digitale leven, zegt hij.



Cook roept het Amerikaans Congres op om een omvangrijke privacywetgeving in te voeren, die volgens hem gestoeld moet zijn op vier principes. Ten eerste moet het recht van datamakelaars om over persoonlijke gegevens van consumenten te beschikken, ingesnoerd worden. Ten tweede moeten consumenten weten welke informatie er over hen verzameld wordt en waarom. Als derde punt moet de gebruiker makkelijk toegang krijgen tot die informatie en die data kunnen verbeteren en verwijderen. Tenslotte is er ook het recht op gegevensbeveiliging.

Het is niet de eerste keer dat Cook pleit voor betere privacybescherming. De principes die hij aanhaalt zijn ook te vinden in de Europese GDPR (Algemene Verordening gegevensbescherming).

“What happens on your iPhone, stays on your iPhone”

Daarnaast pleit Cook ook voor de oprichting van een verrekenkantoor waar alle datamakelaars zich dienen te registreren en waar consumenten makkelijk kunnen opvragen welke informatie over hen werd verzameld en verkocht, waar ze toegang tot die gegevens kunnen krijgen en hen verwijderen.

Op technologiebeurs CES, die vorige week plaatsvond in Las Vegas, pakte Apple uit met een grote poster met de boodschap “Wat op je iPhone gebeurt, blijft op je iPhone”. Dat leek een directe steek naar Google, dat erom gekend staat om gigantische hoeveelheden informatie over gebruikers te verzamelen via de zoekmachine, Gmail en Androidtoestellen.

Anderen wijzen er dan weer op dat Apple zich hypocriet gedraagt. Het bedrijf laat zich immers wel miljarden betalen om Google in te stellen als standaard zoekmachine in Safari, de browser van Apple.