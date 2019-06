Apple breidt memoji uit: stuur nu stickers van jezelf Redactie

04 juni 2019

16u54

Bron: CNN 0

Apple breidt bij zijn volgende iOS-update ook de memoji’s uit. Die memoji’s had Apple vorig jaar al geïntroduceerd, daardoor kon je avatars maken van je eigen gezicht. Nu kan je je memoji nog meer personaliseren zodat hij echt op jezelf begint te lijken. Er zullen vanaf de herfst meer accessoires beschikbaar zijn.

En Apple lanceert ook een nieuwe manier om die memoji te gebruiken: Je zal ook stickers kunnen sturen met de virtuele versie van jezelf. Die stickers zullen beschikbaar zijn in verschillende apps, zoals in de berichtenapp of in de mailapp die je gebruikt.