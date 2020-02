Apple betaalt Franse boete van 25 miljoen euro voor trage iPhones YV

07 februari 2020

12u29

Bron: Belga 0 Apple Apple heeft een boete van 25 miljoen euro aanvaard van de Franse concurrentie-autoriteit DGCCRF. De kwestie gaat over de batterij van iPhones. Daar was eind 2017 tumult over toen bleek dat Apple moedwillig oudere iphones vertraagt, om de levensduur van het toestel te verlengen bij een versleten batterij.

Maar bepaald niet iedereen kon zich vinden in Apple’s visie. Critici vonden dat Apple gewoon klanten wilde aanzetten om een nieuw toestel aan te schaffen voor dat nodig was. Niet veel later maakte Apple het vervangen van de batterij buiten garantie zowat een jaar fors goedkoper. Nadien liet het Amerikaanse technologiebedrijf ook de keuze over het vertragen van de smartphone aan de gebruiker zelf via een optie in de instellingen van de telefoon.

De Franse concurrentie-autoriteit erkende de “geplande veroudering” niet, waartegen consumentenorganisaties klacht ingediend hadden. Maar de autoriteit vond anderzijds wel dat het technologiebedrijf uit Cupertino zich schuldig gemaakt had aan misleidende marktpraktijken. Gebruikers waren immers niet op de hoogte dat ze na een update van het besturingssysteem het risico liepen op een trager toestel.