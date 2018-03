Apple-baas Tim Cook: "We willen geen porno in de App Store" kv

29 maart 2018

18u46

Bron: MSNBC, Business Insider 0 Apple Tijdens een interview voor de Amerikaanse televisiezender MSNBC heeft Apple-CEO Tim Cook gezegd dat hij er – in tegenstelling tot zijn voorganger Steve Jobs – geen problemen mee heeft dat mensen op hun iPhone naar porno kijken. Maar gebruikers die hopen binnenkort porno-apps te kunnen downloaden uit de App Store, krijgen nog altijd het deksel op de neus.

Tijdens het interview lichtte Tim Cook toe hoe Apple elke app goedkeurt vooraleer hij in de App Store verschijnt. “Wat je in die winkel verkoopt, zegt iets over jou”, zei hij, “en als je iets niet wil verkopen, dan verkoop je het niet. Dat betekent niet dat je je iPhone niet kan gebruiken om via je browser naar een of andere pornosite te surfen als je dat wil. Maar ik zeg gewoon dat we dat niet in onze winkel willen.”

Daarmee klinkt hij al een stuk gematigder dan zijn voorganger, wijlen Steve Jobs, die meermaals beklemtoonde dat de iPhone volgens hem “vrij van porno” moest zijn. Op een vraag van een Apple-gebruiker die wilde weten waarom er geen porno-apps in de App Store te vinden zijn, antwoordde Jobs: “mensen die porno willen, moeten maar een Android-toestel kopen”.

Het verschil tussen Apple en Android is dat Android-apps enkel moeten voldoen aan de technische vereisten van Google, terwijl Apple mensen in dienst heeft die de apps ook controleren op aanvaardbare inhoud.

Cook lichtte toe dat hij wil dat de App Store een omgeving blijft die veilig door kinderen kan bezocht worden en maakt de vergelijking met de muziek- en filmindustrie, waarbij ook systemen werden ingevoerd om kinderen te beschermen tegen expliciete inhoud. “Dit is iets waar we ons altijd erg verantwoordelijk voor gevoeld hebben”, aldus de Apple-CEO.