Apple aanvaardt boete van 500 miljoen dollar voor trage iPhones in VS YV

02 maart 2020

17u10

Bron: Reuters 3 Apple Apple zal een boete betalen die kan uitlopen tot 500 miljoen dollar in de VS voor het trager maken van iPhones. Het bedrijf maakte oudere modellen opzettelijk trager, als de batterij versleten was. Het probleem was dat ze dat deden zonder toestemming van de gebruiker.

De regeling werd bekendgemaakt vrijdagavond, maar heeft nog goedkeuring door een rechter van een Amerikaans district nodig in Californië. De regeling vraagt aan Apple om gebruikers 25 dollar, of 22 euro, per iPhone te betalen. De boete voor Apple wordt zo dus geschat tussen de 310 en 500 miljoen dollar, of 278 tot 450 miljoen euro. Apple ontkent wel dat het iets fout deed, maar accepteert de boete wel om de kosten en lasten van verdere geschillen te voorkomen.

De schikking van vrijdag betreft Amerikaanse gebruikers van de iPhone 6, 6 plus, 6s, 6s plus, 7, 7 plus of de iPhone SE die draaide op besturingssysteem iOS 10.2.1 of later. De gebruikers van de toestellen meenden dat hun iPhones trager werden na het installeren van de updates.

Eerder moest Apple al een boete betalen in Frankrijk. Die bedroeg toen 25 miljoen euro.